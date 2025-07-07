Мать девочки из Квебека, которая была найдена живой после четырёхдневных поисков, дала показания

Мать маленькой девочки из Квебека, которая была найдена живой после четырёхдневных поисков в прошлом месяце, дала показания на слушании по вопросу освобождения под залог в пятницу.

Имя матери не разглашается из-за судебного запрета на публикацию, защищающего личность её дочери. Женщина предстала перед судом в серой толстовке с заплетёнными волосами и в наручниках, поскольку остаётся под стражей.

Существует отдельный запрет на публикацию, запрещающий СМИ раскрывать содержание её показаний. На слушании мать допрашивали как адвокат защиты, так и прокурор. Она отвечала на вопросы около часа, периодически вытирая слёзы во время выступления. Судья Бертран Сен-Арно слушал её, иногда уточнял детали и делал записи.

Слушание по вопросу освобождения под залог должно завершиться в пятницу. В четверг в суде выступали следователи. Ожидается, что решение о возможном освобождении матери из-под стражи будет принято на следующей неделе. Ей предъявлены обвинения в оставлении ребёнка и преступной халатности, повлёкшей причинение вреда здоровью, максимальное наказание по которым составляет пять и десять лет лишения свободы соответственно.

Прокурор Лили Прево-Гравель заявила, что выступает против освобождения матери, поскольку это не отвечает интересам общества. По её словам, женщина может получать необходимую помощь, находясь под стражей.

Адвокат матери, Оливье Бельиво, настаивает, что его подзащитной требуется помощь.

Девочка пропала 15 июня. Мать заявила о её исчезновении в магазине в Кото-дю-Лак, примерно в 50 километрах к западу от Монреаля, сказав продавцу, что не знает, где её дочь.

Через три дня полицейский дрон обнаружил ребёнка в поле в Онтарио после масштабных поисков. Девочка была найдена в сознании, ей оказали первую помощь и доставили в больницу для обследования. По словам адвоката, мать была «чрезвычайно обрадована», когда узнала, что её дочь в безопасности.

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