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Новости Норвежский проект по экспорту СПГ в Квебеке
Фото: https://www.pexels.com/

Норвежский проект по экспорту СПГ в Квебеке

Степан Артемьевский Июл 7, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 15 Просмотров

Дочерняя компания норвежского энергетического концерна Marinvest Energy Canada объявила о планах строительства терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Квебеке.

Компания утверждает, что существует серьёзная экономическая мотивация для экспорта канадского природного газа в Европу, особенно на фоне нынешней мировой энергетической ситуации и спроса на диверсификацию поставок.

Местоположение и масштаб

  • Предлагаемое место: Бай-Комо (Baie-Comeau) на северном берегу реки Святого Лаврентия в регионе Кот-Нор, Квебек.
  • Особенности проекта: Хотя технические детали пока не раскрываются, ожидается, что проект будет включать:
    • Оффшорные (плавучие) объекты по производству СПГ
    • Завод по сжижению газа в Бай-Комо
    • Трубопровод, соединяющий завод с основной газовой магистралью Канады, что позволит экспортировать СПГ преимущественно в Европу

Политический и экономический контекст

  • Взаимодействие с властями: Премьер-министр Квебека Франсуа Лего подтвердил, что его команда встречалась с представителями Marinvest для обсуждения проекта.
  • Изменение отношения: В 2021 году Лего отклонил аналогичный проект в регионе Сагеней из-за широкой общественной оппозиции и экологических опасений. Однако сейчас он отмечает, что квебекцы стали более открыты к проектам в сфере ископаемого топлива, ссылаясь на торговую войну с США как на фактор, влияющий на общественное мнение.
  • Бизнес-аргументы: Marinvest Energy Canada считает, что близость Квебека к Европе и развитая энергетическая инфраструктура провинции делают его стратегически выгодным местом для экспорта СПГ.

Экологические и регуляторные аспекты

  • Экологические опасения: Уже сейчас проект вызывает вопросы по поводу выбросов парниковых газов и возможного влияния на местную фауну, в частности на популяцию белух в реке Святого Лаврентия.
  • Процедуры одобрения: Экологические организации, такие как Greenpeace, предупреждают, что федеральные органы могут ускорить процесс одобрения в рамках новых положений о национальных интересах, что потенциально позволит обойти часть регуляторных барьеров.

Сводная таблица

Аспект Детали
Инициатор Marinvest Energy Canada (дочерняя компания из Норвегии)
Локация Бай-Комо, Кот-Нор, Квебек
Основная цель Экспорт канадского СПГ в Европу
Инфраструктура Плавучие СПГ-объекты, завод, трубопровод к основной магистрали
Позиция властей Проект на рассмотрении; больше открытости из-за торговых споров с США
Экологические вопросы Выбросы ПГ, влияние на белух, регуляторный контроль

Перспективы

Правительство Квебека заявило, что «внимательно рассмотрит» предложение. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от регуляторных проверок, общественных слушаний и изменяющейся политико-экономической ситуации в Квебеке и Канаде.

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