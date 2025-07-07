Норвежский проект по экспорту СПГ в Квебеке

Дочерняя компания норвежского энергетического концерна Marinvest Energy Canada объявила о планах строительства терминала по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Квебеке.
Компания утверждает, что существует серьёзная экономическая мотивация для экспорта канадского природного газа в Европу, особенно на фоне нынешней мировой энергетической ситуации и спроса на диверсификацию поставок.
Местоположение и масштаб
- Предлагаемое место: Бай-Комо (Baie-Comeau) на северном берегу реки Святого Лаврентия в регионе Кот-Нор, Квебек.
- Особенности проекта: Хотя технические детали пока не раскрываются, ожидается, что проект будет включать:
- Оффшорные (плавучие) объекты по производству СПГ
- Завод по сжижению газа в Бай-Комо
- Трубопровод, соединяющий завод с основной газовой магистралью Канады, что позволит экспортировать СПГ преимущественно в Европу
Политический и экономический контекст
- Взаимодействие с властями: Премьер-министр Квебека Франсуа Лего подтвердил, что его команда встречалась с представителями Marinvest для обсуждения проекта.
- Изменение отношения: В 2021 году Лего отклонил аналогичный проект в регионе Сагеней из-за широкой общественной оппозиции и экологических опасений. Однако сейчас он отмечает, что квебекцы стали более открыты к проектам в сфере ископаемого топлива, ссылаясь на торговую войну с США как на фактор, влияющий на общественное мнение.
- Бизнес-аргументы: Marinvest Energy Canada считает, что близость Квебека к Европе и развитая энергетическая инфраструктура провинции делают его стратегически выгодным местом для экспорта СПГ.
Экологические и регуляторные аспекты
- Экологические опасения: Уже сейчас проект вызывает вопросы по поводу выбросов парниковых газов и возможного влияния на местную фауну, в частности на популяцию белух в реке Святого Лаврентия.
- Процедуры одобрения: Экологические организации, такие как Greenpeace, предупреждают, что федеральные органы могут ускорить процесс одобрения в рамках новых положений о национальных интересах, что потенциально позволит обойти часть регуляторных барьеров.
Сводная таблица
|Аспект
|Детали
|Инициатор
|Marinvest Energy Canada (дочерняя компания из Норвегии)
|Локация
|Бай-Комо, Кот-Нор, Квебек
|Основная цель
|Экспорт канадского СПГ в Европу
|Инфраструктура
|Плавучие СПГ-объекты, завод, трубопровод к основной магистрали
|Позиция властей
|Проект на рассмотрении; больше открытости из-за торговых споров с США
|Экологические вопросы
|Выбросы ПГ, влияние на белух, регуляторный контроль
Перспективы
Правительство Квебека заявило, что «внимательно рассмотрит» предложение. Дальнейшая судьба проекта будет зависеть от регуляторных проверок, общественных слушаний и изменяющейся политико-экономической ситуации в Квебеке и Канаде.
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