Закрытие REM на Южном берегу летом 2025 года: что важно знать пассажирам

Пассажиры с Южного берега Монреаля, пользующиеся новым легкорельсовым транспортом REM, столкнутся с полной остановкой движения линии с субботы и до 17 августа 2025 года включительно.

Это закрытие, объявленное региональным транспортным управлением (ARTM), необходимо для подготовки к запуску новых веток REM, соединяющих запад Монреаля и Северный берег с центром города.

Основная информация:

Период закрытия: с субботы до 17 августа 2025 года (включительно)

с субботы до 17 августа 2025 года (включительно) Возобновление движения: 18 августа 2025 года (с 18 по 31 августа проезд на REM будет бесплатным)

18 августа 2025 года (с 18 по 31 августа проезд на REM будет бесплатным) Причина: завершающие работы и тестирование перед открытием новых веток REM

Альтернативные варианты транспорта

Автобусные шаттлы: Бесплатные шаттлы (маршруты 568, 176, 721, 722 и коллективное такси T72) будут курсировать между Броссаром и центром Монреаля через мост Шамплен.

Бесплатные шаттлы (маршруты 568, 176, 721, 722 и коллективное такси T72) будут курсировать между Броссаром и центром Монреаля через мост Шамплен. Пригородные поезда Exo : Увеличена частота движения поездов Exo, обслуживающих терминалы Лонгёй и Ангриньон.

Увеличена частота движения поездов Exo, обслуживающих терминалы Лонгёй и Ангриньон. Автобусы RTL : На ключевых маршрутах, соединяющих станции REM с терминалом Лонгёй, сохранится обычная (не летняя) частота движения. Важно: на местные линии 47 и 38, а также на все остальные виды общественного транспорта требуется действующий билет.

На ключевых маршрутах, соединяющих станции REM с терминалом Лонгёй, сохранится обычная (не летняя) частота движения. Важно: на местные линии 47 и 38, а также на все остальные виды общественного транспорта требуется действующий билет. Предпочтительные меры для автобусов: Выделенные полосы, усиленное присутствие полиции на перекрёстках и улучшенная организация парковки для повышения надёжности и скорости движения.

Дополнительные рекомендации

Планируйте поездки вне часов пик: Пассажирам рекомендуется по возможности избегать поездок в часы наибольшей загрузки.

Пассажирам рекомендуется по возможности избегать поездок в часы наибольшей загрузки. Дистанционная работа: По возможности используйте формат удалённой работы, чтобы снизить нагрузку на транспорт.

По возможности используйте формат удалённой работы, чтобы снизить нагрузку на транспорт. Следите за расписанием: Подробное расписание возобновления движения REM будет опубликовано позже этим летом.

Важно

Бесплатный проезд на REM : С 18 по 31 августа 2025 года проезд на всех линиях REM будет бесплатным.

С 18 по 31 августа 2025 года проезд на всех линиях REM будет бесплатным. Обычные тарифы: На все остальные виды транспорта, кроме указанных бесплатных шаттлов и коллективного такси, требуется действующий билет.

Итого:

Ветка REM на Южном берегу будет закрыта большую часть лета 2025 года для финального тестирования и подготовки к запуску новых линий. Пассажирам рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, включая бесплатные шаттлы и усиленные маршруты Exo и RTL. Движение REM возобновится 18 августа, и до конца месяца проезд будет бесплатным. Следите за обновлениями от ARTM и REM для получения самой актуальной информации.

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