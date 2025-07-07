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Новости Закрытие REM на Южном берегу летом 2025 года: что важно знать пассажирам
REM
Вагон линии наземного метро Монреаля - REM. Фотография в свободном доступе.

Закрытие REM на Южном берегу летом 2025 года: что важно знать пассажирам

Виктория Христова Июл 7, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

Пассажиры с Южного берега Монреаля, пользующиеся новым легкорельсовым транспортом REM, столкнутся с полной остановкой движения линии с субботы и до 17 августа 2025 года включительно.

Это закрытие, объявленное региональным транспортным управлением (ARTM), необходимо для подготовки к запуску новых веток REM, соединяющих запад Монреаля и Северный берег с центром города.

Основная информация:

  • Период закрытия: с субботы до 17 августа 2025 года (включительно)
  • Возобновление движения: 18 августа 2025 года (с 18 по 31 августа проезд на REM будет бесплатным)
  • Причина: завершающие работы и тестирование перед открытием новых веток REM

Альтернативные варианты транспорта

  • Автобусные шаттлы: Бесплатные шаттлы (маршруты 568, 176, 721, 722 и коллективное такси T72) будут курсировать между Броссаром и центром Монреаля через мост Шамплен.
  • Пригородные поезда Exo: Увеличена частота движения поездов Exo, обслуживающих терминалы Лонгёй и Ангриньон.
  • Автобусы RTL: На ключевых маршрутах, соединяющих станции REM с терминалом Лонгёй, сохранится обычная (не летняя) частота движения. Важно: на местные линии 47 и 38, а также на все остальные виды общественного транспорта требуется действующий билет.
  • Предпочтительные меры для автобусов: Выделенные полосы, усиленное присутствие полиции на перекрёстках и улучшенная организация парковки для повышения надёжности и скорости движения.

Дополнительные рекомендации

  • Планируйте поездки вне часов пик: Пассажирам рекомендуется по возможности избегать поездок в часы наибольшей загрузки.
  • Дистанционная работа: По возможности используйте формат удалённой работы, чтобы снизить нагрузку на транспорт.
  • Следите за расписанием: Подробное расписание возобновления движения REM будет опубликовано позже этим летом.

Важно

  • Бесплатный проезд на REM: С 18 по 31 августа 2025 года проезд на всех линиях REM будет бесплатным.
  • Обычные тарифы: На все остальные виды транспорта, кроме указанных бесплатных шаттлов и коллективного такси, требуется действующий билет.

Итого:
Ветка REM на Южном берегу будет закрыта большую часть лета 2025 года для финального тестирования и подготовки к запуску новых линий. Пассажирам рекомендуется заранее планировать альтернативные маршруты, включая бесплатные шаттлы и усиленные маршруты Exo и RTL. Движение REM возобновится 18 августа, и до конца месяца проезд будет бесплатным. Следите за обновлениями от ARTM и REM для получения самой актуальной информации.

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