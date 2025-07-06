Усиленный контроль за владельцами и управляющими недвижимостью в Монреале

К каким практикам есть претензии:

Сговор по поводу цен на аренду, увеличения платы и дополнительных сборов

Незаконные условия по услугам и удобствам, включённым в договор аренды

Искусственное ограничение предложения жилья с целью повышения цен

Бюро выпустило официальное предупреждение владельцам и управляющим недвижимостью, напомнив, что такие соглашения караются уголовным преследованием — вплоть до 14 лет лишения свободы и крупных штрафов по решению суда.

Ситуация на рынке аренды Монреаля

Всё это происходит на фоне кризиса жилья: к 1 июля 2025 года более 2000 семей всё ещё ожидают жильё, из них около 280 — в Монреале. Подозрительные случаи чаще всего фиксируются в центральных районах, особенно в кондоминиумах, студиях и квартирах.

Рост арендных ставок

Средняя аренда двухкомнатной квартиры в Монреале (начало 2025 года): 1930 $

Рост с 2019 года: +71%

Средние цены по районам (январь 2025):

Район Средняя аренда (2 комнаты) Центр (Ville-Marie) 2 781 $ Westmount 2 573 $ Verdun 2 514 $ Plateau-Mont-Royal 2 245 $ Saint-Laurent 2 174 $ Ahuntsic-Cartierville 1 790 $ Hochelaga-Maisonneuve 1 552 $

Источник: специализированные статьи и Статистическое управление Канады.

Процедуры и санкции

Если появятся достаточные основания, Бюро по конкуренции может начать масштабное расследование, проводить обыски и прослушку, а также передавать дело прокурору. Сговор по ценам между конкурентами — серьёзное уголовное преступление в Канаде.

Реакция социальных организаций

FRAPRU, организация по защите прав арендаторов, приветствует внимание федеральных властей, отмечая, что владельцы жилья используют всё новые схемы для повышения арендной платы, что только ухудшает доступность жилья для населения.

Муниципальные инициативы

В ответ на кризис глава Projet Montréal Люк Рабуэн объявил о создании гарантийного фонда на 100 миллионов долларов для поддержки некоммерческих организаций, приобретающих арендное жильё, и о расширении помощи людям, которых выселяют.

Вкратце:

Бюро по конкуренции внимательно следит за действиями владельцев и управляющих недвижимостью в Монреале на фоне резкого роста аренды и нехватки жилья. Любые сговоры по ценам или ограничению предложения строго запрещены и караются суровыми санкциями.