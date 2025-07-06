Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о жаре для юга Квебека

По прогнозу, индекс влажности (humidex) достигнет около 40 в Монреале, а также в регионах Монтережи, Лорантиды, Ланодьер и Мориси. Ведомство рекомендует планировать свой день так, чтобы находиться на улице в более прохладные периоды.

Рекомендации:

Регулярно пить воду;

Использовать кондиционеры и вентиляторы;

По возможности находиться в прохладных помещениях, чтобы избежать теплового удара.

Если вы подозреваете у себя или близких признаки теплового недомогания, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

Дополнительно:

В регионе Абитиби-Темискамэнг на вечер субботы также объявлено предупреждение о сильных грозах и возможных торнадо.

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