Министерство окружающей среды Канады выпустило предупреждение о жаре для юга Квебека

По прогнозу, индекс влажности (humidex) достигнет около 40 в Монреале, а также в регионах Монтережи, Лорантиды, Ланодьер и Мориси. Ведомство рекомендует планировать свой день так, чтобы находиться на улице в более прохладные периоды.
Рекомендации:
- Регулярно пить воду;
- Использовать кондиционеры и вентиляторы;
- По возможности находиться в прохладных помещениях, чтобы избежать теплового удара.
Если вы подозреваете у себя или близких признаки теплового недомогания, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.
Дополнительно:
В регионе Абитиби-Темискамэнг на вечер субботы также объявлено предупреждение о сильных грозах и возможных торнадо.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!