На Плато-Мон-Руаяль пожарная служба эвакуировала жильцов рушившегося здания

В пятницу вечером в районе Плато-Мон-Руаяль в Монреале пожарная служба (SIM) была вызвана к жилому зданию, находящемуся под угрозой обрушения. После осмотра с инженерами было принято решение о немедленной эвакуации — более 30 человек были переселены, часть из них временно размещена Красным Крестом, другие остановились у родственников и друзей.

Речь идёт о заброшенном здании на углу авеню Парка и авеню Ван Хорн, которое уже несколько месяцев вызывает обеспокоенность у соседних домовладельцев. В марте 2024 года часть стены по адресу 5992 Parc Ave. уже обрушилась, из-за чего десятки жильцов соседнего дома были вынуждены покинуть свои квартиры и до сих пор не могут вернуться.

Часть авеню Парка остаётся перекрытой из-за угрозы дальнейшего обрушения. По словам владельца одного из эвакуированных домов, Гордона Джонстона, он потерял всех арендаторов, а его здания заблокированы. Жильцы, эвакуированные ещё в марте, так и не смогли забрать свои вещи и были вынуждены расторгнуть договоры аренды.

Власти района выдали разрешение на снос аварийного здания ещё в апреле 2024 года, однако работы так и не начались из-за неурегулированных штрафов владельца. Представители района заявили, что внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с собственниками, требуя как можно скорее выполнить обязательства по сносу. Если владельцы не примут меры, муниципалитет готов инициировать юридические процедуры для обеспечения безопасности населения.

По словам Джонстона, здание представляет опасность с 2023 года, но никаких реальных действий не предпринималось. Пожарные предупредили, что даже вибрация от проезжающего тяжёлого грузовика может привести к обрушению. Власти района подтверждают, что снос будет проведён как можно скорее после согласования с инженерами и получения всех необходимых разрешений. Вопрос находится в судебном разбирательстве с владельцем проблемного здания.

Пока ситуация не разрешится, десятки жильцов остаются без жилья и доступа к своим вещам, а часть улицы — под блокировкой.

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