17-летняя Рама Джамал Альхашеми заняла первое место в мире на международном конкурсе по химии

17-летняя Рама Джамал Альхашеми доказала, что растворы и газы ей подвластны — — она заняла первое место в мире на международном конкурсе по химии Avogadro.

«Сегодня мы будем проводить реакцию нейтрализации с 0,1-молярным раствором гидроксида натрия (NaOH) и 1-молярным раствором соляной кислоты (HCl)», — объясняла Рама.

С того момента, как она впервые вошла в лабораторию, выпускница школы The Study увлеклась периодической таблицей элементов. Особенно ей понравились эксперименты с титрованием — процесс определения концентрации растворов.

«Чтобы понять, когда титрование закончено, мы добавим индикатор фенолфталеин. Он заставит раствор окраситься в розовый цвет», — демонстрировала Рама.

В прошлом месяце её знания и умения проверили на международном конкурсе Avogadro Chemistry Competition. Экзамен состоял из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов по структуре материи и химическим реакциям.

«Конкурс организует Университет Ватерлоо. За 37 лет в нём приняли участие около 174 000 студентов со всего мира», — рассказала Сара Ховард, преподавательница естественных наук в The Study.

Только 0,2% участников достигли того же уровня, что и Рама, добавила Ховард.

Рама заняла первое место в Квебеке, Канаде, Северной Америке и в мире. За это ей вручили сертификат отличия и элементарную плитку за выдающиеся достижения.

«Это было потрясающим шоком», — призналась Рама.

Этот успех напоминает, что «девушки могут быть сильными в STEM-дисциплинах, и это то, что нужно больше поощрять», отметила Ховард в интервью CTV.

По данным Статистического управления Канады, женщины составляют менее 30% занятых в STEM-сфере.

Однако, готовясь к поступлению в колледж Marianopolis на программу Honours Health Science, Рама также планирует развивать и другие интересы.

«Я играю на альт-саксофоне с шестого класса и хочу продолжать заниматься не только науками, но и музыкой», — поделилась она.

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