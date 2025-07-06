В пятницу в Шербруке (Квебек) запустился популярный в Монреале сервис проката велосипедов BIXI

В пятницу в Шербруке (Квебек) запустился популярный в Монреале сервис проката велосипедов BIXI — первый в регионе велопрокат с 255 велосипедами, из которых 80% — электрические. Велосипеды размещены на 25 станциях в ключевых точках города: транспортных узлах, учебных заведениях (включая Университет Шербрука), парках и коммерческих зонах.

Мэр Шербрука Эвелин Боден отметила, что сервис расширяет устойчивые транспортные возможности города и делает центр более привлекательным, облегчая доступ к бизнесам и поддерживая местную экономику. Электровелосипеды особенно полезны для преодоления холмистой местности.

Правительство Квебека выделило на запуск 1,1 миллиона долларов через программу финансовой поддержки развития сервисов самообслуживания велосипедов.

Расширение BIXI продолжается: в 2025 году сервис появится ещё в нескольких городах провинции — Сен-Юсташ, Дё-Монтань (Северный берег Монреаля) и Сен-Ламбер (Южный берег). После запуска в этих городах общее число партнёрских муниципалитетов достигнет 13, а парк велосипедов — 12 600 единиц, включая 3 200 электровелосипедов, на более чем 1 000 станциях по всему Квебеку.

BIXI уже работает в Монреале, Вествунте, Маунт-Рояле, Монреаль-Ист, Лонгёй, Лавале, Бушервиле, Теребонне и Сент-Джули.

Во время забастовки общественного транспорта в Монреале в прошлом месяце пользователи установили рекорд — более 80 000 поездок в день в течение семи из девяти дней забастовки, а 11 июня было совершено свыше 95 000 поездок, превзойдя рекорд 2024 года.

Таким образом, запуск BIXI в Шербруке — важный шаг в развитии устойчивой мобильности в регионе и часть масштабного расширения сервиса по всей провинции.

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