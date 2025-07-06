Шестилетний ребёнок, которого сбил автомобиль, госпитализирован с серьёзной травмой головы

Шестилетний ребёнок госпитализирован с серьёзной травмой головы после того, как его сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде возле парка Овила-Легаре в Монреале.

По данным полиции, полученные травмы не представляют угрозы для жизни ребёнка.

Инцидент произошёл в субботу около 12:30 дня. В полицию поступил звонок о столкновении автомобиля и велосипедиста.

69-летний мужчина управлял минивэном и ехал по улице Овила-Легаре в сторону 51-й улицы в районе Сен-Мишель, когда ребёнок на велосипеде выехал на дорогу.

По предварительной информации, мальчик выехал из-за двух припаркованных машин, сильно ударился о землю и был без шлема.

Полиция отмечает, что алкоголь и превышение скорости не стали причинами происшествия.

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