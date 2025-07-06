Водителям, оплачивающим парковку в Монреале через смартфон, рекомендуется скачать новое приложение Агентства устойчивой мобильности, так как старая версия приложения скоро перестанет работать.

С 31 июля старое приложение P$ Mobile Service будет полностью отключено.

Недавно агентство представило новое приложение Mobicité, которое заменяет прежний сервис и позволяет легко и безопасно оплачивать уличную парковку, а также места на многих муниципальных стоянках прямо с мобильного устройства.

«С Mobicité мы получаем настоящий инструмент, поддерживающий нашу миссию: сделать совместное использование городского пространства более справедливым и повысить доступность для всех жителей», — говорится в заявлении агентства.

Новое приложение сохраняет все основные функции старого, но также добавляет карту, на которой отображаются все платные парковки под управлением агентства, а также места для людей с ограниченными возможностями и зарядные станции для электромобилей. Важно: приложение не показывает наличие свободных мест в реальном времени.

Агентство обещает постепенно добавлять новые функции на основе отзывов пользователей. До 15 декабря у всех есть возможность скачать историю своих транзакций из P$ Mobile Service через личный кабинет на сайте Агентства устойчивой мобильности Монреаля.

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