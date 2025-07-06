Полиция Монреаля (SPVM) продолжает поиски подозреваемого в краже в магазине Simons

«Это немного пугает, потому что мы работаем в центре города, где, как нам кажется, должно быть безопасно», — говорит Ральф Базиль, сотрудник магазина мужской одежды Moores.

За последние месяцы в магазинах города произошло несколько случаев насилия. В марте двое мужчин ворвались в магазин Videotron на улице Сент-Катрин, связали двух сотрудников и скрылись с похищенными товарами. Сам Базиль отметил, что случаи краж участились — всего несколько недель назад ему пришлось догонять человека, пытавшегося вынести из магазина спортивный пиджак.

В декабре воры протаранили витрину ювелирного магазина в районе Парк-Экстеншн на внедорожнике.

По данным Канадской федерации независимого бизнеса (CFIB), предприниматели всё чаще сталкиваются с кражами и вандализмом. «Доля малых предприятий, напрямую пострадавших от преступности, выросла с 9% в 2023 году до 30% в 2024-м», — сообщил старший аналитик CFIB Венсан Паке.

Он добавил, что малый бизнес в Квебеке вынужден тратить всё больше средств на охранное оборудование и призывает власти оказать поддержку. В качестве примера он привёл Британскую Колумбию, где правительство компенсирует расходы на камеры видеонаблюдения и ремонт разбитых витрин.

Некоторые владельцы магазинов вынуждены даже запирать двери в рабочее время, что негативно сказывается на бизнесе и атмосфере в городе.

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