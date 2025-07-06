Открытие новой больницы в Водрёй-Дорьоне снова откладывается до 2028 года?

Правительство Квебека и региональный орган здравоохранения Монтережи-Уэст опровергают сообщения о том, что открытие новой больницы в Водрёй-Дорьоне снова откладывается до 2028 года. По их словам, открытие поэтапно начнётся в 2027 году, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу нехватки персонала.

Строительство больницы продолжается по графику: к концу 2024 года планируется завершить внешние работы на павильоне A, а к весне 2025 года — все бетонные плиты на павильоне B. Официальная дата сдачи объекта — 2027 год, после чего начнётся поэтапный ввод в эксплуатацию: сначала откроются амбулаторные службы и клиники, затем — полноценное отделение неотложной помощи.

Однако медицинское сообщество и профсоюзы выражают сомнения, что больницу удастся укомплектовать кадрами к 2027 году. Для полноценной работы только отделения неотложной помощи потребуется не менее 40 врачей, а всего для новой больницы необходимо набрать около 3 500 сотрудников и 250 врачей. Региональный орган здравоохранения уже начал кампанию по найму, но представители врачей и медсестёр отмечают, что острый кадровый дефицит сохраняется по всему Квебеку, и перевод персонала из других больниц может привести к их ослаблению.

Власти региона утверждают, что открытие будет происходить постепенно, чтобы минимизировать внутренние перемещения кадров и обеспечить качество медицинской помощи. Окончательная дата полного запуска всех служб будет зависеть от темпов набора персонала и завершения всех подготовительных работ.

На данный момент официальная позиция правительства — открытие больницы в Водрёй-Дорьоне начнётся в 2027 году поэтапно, а слухи о переносе на 2028 год не подтверждаются. Однако эксперты и медицинское сообщество считают, что кадровый вопрос остаётся главным риском для своевременного и полного открытия учреждения.

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