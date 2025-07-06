Сеть ресторанов L’Oeufrier, известная своими креативными бранчами, запустила новое летнее лакомство — мини-булочки бриошь в шести ярких вкусах. В честь запуска 24 июня, в Национальный праздник Квебека, во всех 47 заведениях сети прошла сладкая pop-up-акция: первые 100 посетителей каждого ресторана получили мини-бриошь бесплатно.

Мини-булочки представлены в порциях по 3 ($18,95), по 6 ($24,95) или как часть фирменного бранча “Le défilé de mode au Conseil des ministres” ($18,95). Вкусы включают:

Le Gringo Loco (глазурь и Oreo)

Le 14e retour de Tiger (розовая глазурь и драконий фрукт)

L’Oeufrier c’est ben meilleur (клубника и Nutella)

Le débat des épais (яблоки, гранола и карамель)

Le mononcle un peu colleux (глазурь из сливочного сыра и черника)

Le petit 5 à 7 à l’hôtel de Ville (бекон, кленовый сироп и глазурь)

L’Oeufrier продолжает удивлять гостей не только необычными блюдами (более 150 позиций в меню), но и атмосферой, а также коктейльной картой для идеального сопровождения завтраков и бранчей.

Постоянное обновление — вот что позволяет нам оставаться актуальными, верными своей аудитории и всегда на шаг впереди. В L’Oeufrier мы не делаем ничего наполовину: каждая новинка создаётся ради момента чистого удовольствия — яркого, гурманского и объединяющего. С мини-булочками бриошь мы хотели добавить сладкую и праздничную нотку в наше летнее меню!» — Венсан Тушетт, президент ресторанов L’Oeufrier

Сеть основана в 1995 году в Лавале и сегодня насчитывает 47 ресторанов по всему Квебеку. L’Oeufrier известен щедрыми порциями, тёплой атмосферой и необычным подходом к классическим завтракам и бранчам.

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