Сеть ресторанов L’Oeufrier, известная своими креативными бранчами, запустила новое летнее лакомство

Мини-булочки представлены в порциях по 3 ($18,95), по 6 ($24,95) или как часть фирменного бранча “Le défilé de mode au Conseil des ministres” ($18,95). Вкусы включают:
- Le Gringo Loco (глазурь и Oreo)
- Le 14e retour de Tiger (розовая глазурь и драконий фрукт)
- L’Oeufrier c’est ben meilleur (клубника и Nutella)
- Le débat des épais (яблоки, гранола и карамель)
- Le mononcle un peu colleux (глазурь из сливочного сыра и черника)
- Le petit 5 à 7 à l’hôtel de Ville (бекон, кленовый сироп и глазурь)
L’Oeufrier продолжает удивлять гостей не только необычными блюдами (более 150 позиций в меню), но и атмосферой, а также коктейльной картой для идеального сопровождения завтраков и бранчей.
Постоянное обновление — вот что позволяет нам оставаться актуальными, верными своей аудитории и всегда на шаг впереди. В L’Oeufrier мы не делаем ничего наполовину: каждая новинка создаётся ради момента чистого удовольствия — яркого, гурманского и объединяющего. С мини-булочками бриошь мы хотели добавить сладкую и праздничную нотку в наше летнее меню!» — Венсан Тушетт, президент ресторанов L’Oeufrier
Сеть основана в 1995 году в Лавале и сегодня насчитывает 47 ресторанов по всему Квебеку. L’Oeufrier известен щедрыми порциями, тёплой атмосферой и необычным подходом к классическим завтракам и бранчам.
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