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Новости Сеть ресторанов L’Oeufrier, известная своими креативными бранчами, запустила новое летнее лакомство

Сеть ресторанов L’Oeufrier, известная своими креативными бранчами, запустила новое летнее лакомство

Виктория Христова Июл 6, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

Сеть ресторанов L’Oeufrier, известная своими креативными бранчами, запустила новое летнее лакомство — мини-булочки бриошь в шести ярких вкусах. В честь запуска 24 июня, в Национальный праздник Квебека, во всех 47 заведениях сети прошла сладкая pop-up-акция: первые 100 посетителей каждого ресторана получили мини-бриошь бесплатно.

 

Мини-булочки представлены в порциях по 3 ($18,95), по 6 ($24,95) или как часть фирменного бранча “Le défilé de mode au Conseil des ministres” ($18,95). Вкусы включают:

  • Le Gringo Loco (глазурь и Oreo)
  • Le 14e retour de Tiger (розовая глазурь и драконий фрукт)
  • L’Oeufrier c’est ben meilleur (клубника и Nutella)
  • Le débat des épais (яблоки, гранола и карамель)
  • Le mononcle un peu colleux (глазурь из сливочного сыра и черника)
  • Le petit 5 à 7 à l’hôtel de Ville (бекон, кленовый сироп и глазурь)

L’Oeufrier продолжает удивлять гостей не только необычными блюдами (более 150 позиций в меню), но и атмосферой, а также коктейльной картой для идеального сопровождения завтраков и бранчей.

Постоянное обновление — вот что позволяет нам оставаться актуальными, верными своей аудитории и всегда на шаг впереди. В L’Oeufrier мы не делаем ничего наполовину: каждая новинка создаётся ради момента чистого удовольствия — яркого, гурманского и объединяющего. С мини-булочками бриошь мы хотели добавить сладкую и праздничную нотку в наше летнее меню!» — Венсан Тушетт, президент ресторанов L’Oeufrier

Сеть основана в 1995 году в Лавале и сегодня насчитывает 47 ресторанов по всему Квебеку. L’Oeufrier известен щедрыми порциями, тёплой атмосферой и необычным подходом к классическим завтракам и бранчам.

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