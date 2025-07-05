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Рынок недвижимости Квебека: итоги 2024 года и прогноз на 2025 год

Виктория Христова Июл 5, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 14 Просмотров

2024 год стал годом восстановления и роста на рынке недвижимости Квебека благодаря снижению ставок и высокому спросу. Однако 2025 год принесёт новые вызовы: миллионы домовладельцев столкнутся с обновлением ипотеки по более высоким ставкам. Несмотря на рост рисков просрочек, рынок в целом остаётся устойчивым, а для подготовленных покупателей, продавцов и инвесторов сохраняются хорошие возможности.

Итоги рынка за 2024 год

Год восстановления и роста

  • Активность рынка: После осторожного 2023 года рынок недвижимости Квебека в 2024 году уверенно пошёл на поправку. Продажи жилья выросли практически во всех сегментах, особенно в третьем квартале.
  • Объёмы продаж: По данным Ассоциации профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ), в 2024 году было зафиксировано 90 369 сделок с жилой недвижимостью, что на 19% больше, чем в 2023 году, и сопоставимо с активными годами 2018 и 2019.
  • Ключевые факторы:
    • Постепенное снижение процентных ставок
    • Рост доверия потребителей
    • Активное возвращение на рынок опытных покупателей и приток новых покупателей осенью

Всплеск активности по месяцам

  • Ноябрь: Продажи выросли на 47% в Монреале и на 46% в Квебеке по сравнению с ноябрём прошлого года.
  • Декабрь: Количество сделок увеличилось на 52% по сравнению с декабрём 2023 года.

Снижение процентных ставок

  • Ключевая ставка Банка Канады: Держалась на уровне 5% несколько месяцев, затем с июня 2024 года начала постепенно снижаться и к декабрю достигла 3,25% после пяти последовательных понижений.
  • Влияние:
    • Снижение финансовой нагрузки для владельцев жилья, которым предстояло обновлять ипотеку
    • Стимулирование выхода на рынок новых покупателей, особенно осенью

Динамика цен по регионам и типам недвижимости

Регион Дом (односемейный) Кондоминиум Многоквартирный дом (plex)
Монреаль $578,000 (+7%) $408,000 (+5%) $770,000 (+7%)
Квебек $385,000 (+10%) $270,000 (+13%) $440,000 (+13%)
Гатино $465,000 (+6%) $310,000 (+3%) $537,080 (+9%)
Шербрук $420,000 (+11%) $299,000 (+9%) $474,000 (+19%)
Труа-Ривьер $343,000 (+14%) $260,000 (+8%) $315,000 (+12%)
Сагеней $295,000 (+14%) $240,000 (+9%) $272,500 (+9%)
  • Средние цены по провинции:
    • Односемейные дома: $450,000 (+8%)
    • Кондоминиумы: $378,000 (+5%)
    • Многоквартирные дома: $585,000 (+12%)

Прогноз на 2025 год: ключевые тенденции и вызовы

Волна обновления ипотечных кредитов

  • Объём: В 2025 году по всей Канаде истекает срок почти 1,2 миллиона ипотек с фиксированной ставкой.
  • Контекст: 85% этих заёмщиков оформили ипотеку на минимальных ставках (1% и ниже).
  • Последствия: Большинству предстоит столкнуться с заметно более высокими ставками и, соответственно, более высокими ежемесячными платежами.

Финансовое давление на домовладельцев

  • Рост платежей: Обновление ипотеки по новым ставкам увеличит финансовую нагрузку на семьи, особенно на фоне инфляции последних лет.
  • Долговая нагрузка: За последние годы у многих жителей Квебека вырос уровень долгов, что повышает уязвимость перед изменением условий.

Риск просрочек по платежам

  • Предупреждение CMHC: Доля просроченных ипотечных кредитов (90+ дней без оплаты) может вырасти, как это уже произошло с кредитными картами и автокредитами.
  • Последние тенденции (JLR/Equifax):
    • Уведомления о взыскании: +19%
    • Отказ от собственности: +21%
    • Юридические ипотеки: +17%
  • Контекст: Несмотря на рост, общий уровень просроченных ипотек остаётся относительно низким.

На что обратить внимание в 2025 году

  • Покупателям: Возможности могут появиться за счёт увеличения предложения, но доступность жилья будет зависеть от личной финансовой устойчивости и динамики ставок.
  • Продавцам: Спрос в 2024 году был высоким, но рост цен может замедлиться, если количество предложений увеличится, а высокая стоимость кредитов снизит активность покупателей.
  • Домовладельцам: Обновление ипотеки станет важным финансовым событием — важно заранее планировать бюджет.
  • Инвесторам: Спрос на аренду остаётся высоким, но рост расходов и возможные просрочки требуют внимательной оценки рисков.

 

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