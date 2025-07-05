Рынок недвижимости Квебека: итоги 2024 года и прогноз на 2025 год

2024 год стал годом восстановления и роста на рынке недвижимости Квебека благодаря снижению ставок и высокому спросу. Однако 2025 год принесёт новые вызовы: миллионы домовладельцев столкнутся с обновлением ипотеки по более высоким ставкам. Несмотря на рост рисков просрочек, рынок в целом остаётся устойчивым, а для подготовленных покупателей, продавцов и инвесторов сохраняются хорошие возможности.