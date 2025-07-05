Рынок недвижимости Квебека: итоги 2024 года и прогноз на 2025 год

2024 год стал годом восстановления и роста на рынке недвижимости Квебека благодаря снижению ставок и высокому спросу. Однако 2025 год принесёт новые вызовы: миллионы домовладельцев столкнутся с обновлением ипотеки по более высоким ставкам. Несмотря на рост рисков просрочек, рынок в целом остаётся устойчивым, а для подготовленных покупателей, продавцов и инвесторов сохраняются хорошие возможности.
Итоги рынка за 2024 год
Год восстановления и роста
- Активность рынка: После осторожного 2023 года рынок недвижимости Квебека в 2024 году уверенно пошёл на поправку. Продажи жилья выросли практически во всех сегментах, особенно в третьем квартале.
- Объёмы продаж: По данным Ассоциации профессиональных брокеров недвижимости Квебека (APCIQ), в 2024 году было зафиксировано 90 369 сделок с жилой недвижимостью, что на 19% больше, чем в 2023 году, и сопоставимо с активными годами 2018 и 2019.
- Ключевые факторы:
- Постепенное снижение процентных ставок
- Рост доверия потребителей
- Активное возвращение на рынок опытных покупателей и приток новых покупателей осенью
Всплеск активности по месяцам
- Ноябрь: Продажи выросли на 47% в Монреале и на 46% в Квебеке по сравнению с ноябрём прошлого года.
- Декабрь: Количество сделок увеличилось на 52% по сравнению с декабрём 2023 года.
Снижение процентных ставок
- Ключевая ставка Банка Канады: Держалась на уровне 5% несколько месяцев, затем с июня 2024 года начала постепенно снижаться и к декабрю достигла 3,25% после пяти последовательных понижений.
- Влияние:
- Снижение финансовой нагрузки для владельцев жилья, которым предстояло обновлять ипотеку
- Стимулирование выхода на рынок новых покупателей, особенно осенью
Динамика цен по регионам и типам недвижимости
|Регион
|Дом (односемейный)
|Кондоминиум
|Многоквартирный дом (plex)
|Монреаль
|$578,000 (+7%)
|$408,000 (+5%)
|$770,000 (+7%)
|Квебек
|$385,000 (+10%)
|$270,000 (+13%)
|$440,000 (+13%)
|Гатино
|$465,000 (+6%)
|$310,000 (+3%)
|$537,080 (+9%)
|Шербрук
|$420,000 (+11%)
|$299,000 (+9%)
|$474,000 (+19%)
|Труа-Ривьер
|$343,000 (+14%)
|$260,000 (+8%)
|$315,000 (+12%)
|Сагеней
|$295,000 (+14%)
|$240,000 (+9%)
|$272,500 (+9%)
- Средние цены по провинции:
- Односемейные дома: $450,000 (+8%)
- Кондоминиумы: $378,000 (+5%)
- Многоквартирные дома: $585,000 (+12%)
Прогноз на 2025 год: ключевые тенденции и вызовы
Волна обновления ипотечных кредитов
- Объём: В 2025 году по всей Канаде истекает срок почти 1,2 миллиона ипотек с фиксированной ставкой.
- Контекст: 85% этих заёмщиков оформили ипотеку на минимальных ставках (1% и ниже).
- Последствия: Большинству предстоит столкнуться с заметно более высокими ставками и, соответственно, более высокими ежемесячными платежами.
Финансовое давление на домовладельцев
- Рост платежей: Обновление ипотеки по новым ставкам увеличит финансовую нагрузку на семьи, особенно на фоне инфляции последних лет.
- Долговая нагрузка: За последние годы у многих жителей Квебека вырос уровень долгов, что повышает уязвимость перед изменением условий.
Риск просрочек по платежам
- Предупреждение CMHC: Доля просроченных ипотечных кредитов (90+ дней без оплаты) может вырасти, как это уже произошло с кредитными картами и автокредитами.
- Последние тенденции (JLR/Equifax):
- Уведомления о взыскании: +19%
- Отказ от собственности: +21%
- Юридические ипотеки: +17%
- Контекст: Несмотря на рост, общий уровень просроченных ипотек остаётся относительно низким.
На что обратить внимание в 2025 году
- Покупателям: Возможности могут появиться за счёт увеличения предложения, но доступность жилья будет зависеть от личной финансовой устойчивости и динамики ставок.
- Продавцам: Спрос в 2024 году был высоким, но рост цен может замедлиться, если количество предложений увеличится, а высокая стоимость кредитов снизит активность покупателей.
- Домовладельцам: Обновление ипотеки станет важным финансовым событием — важно заранее планировать бюджет.
- Инвесторам: Спрос на аренду остаётся высоким, но рост расходов и возможные просрочки требуют внимательной оценки рисков.
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