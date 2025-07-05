Приостановка работы аэропортов Канады из-за угрозы минирования

3 июля 2025 года шесть крупных аэропортов Канады — в Оттаве, Монреале, Эдмонтоне, Виннипеге, Калгари и Ванкувере — временно приостановили работу из-за поступивших угроз минирования. Об этом официально сообщило Управление воздушного движения Канады (NAV CANADA) в соцсети X.

Как развивались события

Утром 3 июля NAV CANADA получила сообщения об угрозах взрыва на объектах воздушного контроля в указанных аэропортах.

В целях безопасности были эвакуированы сотрудники и временно остановлены все наземные операции.

Власти и правоохранительные органы провели тщательную проверку и оценку угрозы.

После проверки выяснилось, что сообщения о минировании оказались ложными, и реальной угрозы для пассажиров и персонала не было.

Состояние аэропортов и рекомендации пассажирам

К настоящему моменту работа всех аэропортов постепенно возвращается к нормальному режиму, однако сохраняются задержки рейсов и возможны изменения в расписании.

NAV CANADA и администрация аэропортов рекомендуют пассажирам: Проверять статус своих рейсов на сайтах аэропортов или у авиакомпаний перед поездкой. Следовать инструкциям сотрудников аэропорта и правоохранительных органов. Быть готовыми к возможным задержкам и изменениям в расписании.



Оценка ситуации

Все сотрудники и пассажиры были своевременно эвакуированы и находятся в безопасности.

Власти продолжают расследование инцидента совместно с полицией и службами безопасности.

В течение дня 3 июля большинство рейсов было восстановлено, но задержки сохранялись в течение нескольких часов после инцидента.

Вывод:

Угроза минирования в шести крупнейших аэропортах Канады привела к временной приостановке работы и задержкам рейсов. Благодаря оперативным действиям служб безопасности и правоохранительных органов, угрозу удалось быстро нейтрализовать, и работа аэропортов была восстановлена. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями от авиакомпаний и аэропортов.

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