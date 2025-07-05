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Приостановка работы аэропортов Канады из-за угрозы минирования

Виктория Христова Июл 5, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 19 Просмотров

3 июля 2025 года шесть крупных аэропортов Канады — в Оттаве, Монреале, Эдмонтоне, Виннипеге, Калгари и Ванкувере — временно приостановили работу из-за поступивших угроз минирования. Об этом официально сообщило Управление воздушного движения Канады (NAV CANADA) в соцсети X.

 

Как развивались события

  • Утром 3 июля NAV CANADA получила сообщения об угрозах взрыва на объектах воздушного контроля в указанных аэропортах.
  • В целях безопасности были эвакуированы сотрудники и временно остановлены все наземные операции.
  • Власти и правоохранительные органы провели тщательную проверку и оценку угрозы.
  • После проверки выяснилось, что сообщения о минировании оказались ложными, и реальной угрозы для пассажиров и персонала не было.

Состояние аэропортов и рекомендации пассажирам

  • К настоящему моменту работа всех аэропортов постепенно возвращается к нормальному режиму, однако сохраняются задержки рейсов и возможны изменения в расписании.
  • NAV CANADA и администрация аэропортов рекомендуют пассажирам:
    • Проверять статус своих рейсов на сайтах аэропортов или у авиакомпаний перед поездкой.
    • Следовать инструкциям сотрудников аэропорта и правоохранительных органов.
    • Быть готовыми к возможным задержкам и изменениям в расписании.

Оценка ситуации

  • Все сотрудники и пассажиры были своевременно эвакуированы и находятся в безопасности.
  • Власти продолжают расследование инцидента совместно с полицией и службами безопасности.
  • В течение дня 3 июля большинство рейсов было восстановлено, но задержки сохранялись в течение нескольких часов после инцидента.

Вывод:
Угроза минирования в шести крупнейших аэропортах Канады привела к временной приостановке работы и задержкам рейсов. Благодаря оперативным действиям служб безопасности и правоохранительных органов, угрозу удалось быстро нейтрализовать, и работа аэропортов была восстановлена. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своих рейсов и следить за обновлениями от авиакомпаний и аэропортов.

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