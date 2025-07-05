Торговый баланс Канады: итоги мая 2025 года

Торговые войны с США привели к заметным изменениям в структуре внешней торговли Канады. Несмотря на сокращение дефицита в мае, ситуация остаётся сложной: экспорт в США снижается, а рост обеспечивают поставки сырья и продовольствия на альтернативные рынки.

Основные показатели

Экспорт товаров Канады в мае вырос на 1,1% после резкого падения на 11% в апреле. Это первое увеличение за четыре месяца, что позволило частично компенсировать последствия торговых войн с США.

после резкого падения на 11% в апреле. Это первое увеличение за четыре месяца, что позволило частично компенсировать последствия торговых войн с США. Импорт снизился на 1,6% , что стало третьим подряд месяцем снижения. Импорт из США уменьшился на 1,2%.

, что стало третьим подряд месяцем снижения. Импорт из США уменьшился на 1,2%. Дефицит торгового баланса сузился до 5,9 млрд канадских долларов (340 млрд руб.) по сравнению с рекордными 7,6 млрд долларов (410 млрд руб.) в апреле.

Торговля с США и другими странами

Доля экспорта в США упала до 68,3% — это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений. В среднем за 2024 год этот показатель составлял 75,9%.

упала до 68,3% — это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений. В среднем за 2024 год этот показатель составлял 75,9%. Экспорт в США продолжил снижаться: в мае он уменьшился на 0,9% и падает уже четвёртый месяц подряд.

продолжил снижаться: в мае он уменьшился на 0,9% и падает уже четвёртый месяц подряд. Импорт из США также снизился, но Канада по-прежнему остаётся главным поставщиком товаров в США.

Рост экспорта в другие страны

Экспорт золота, серебра и металлов платиновой группы в другие страны, включая Великобританию, вырос на 30,1% и достиг рекордных значений. Основной прирост обеспечили поставки золота в Великобританию.

в другие страны, включая Великобританию, вырос на 30,1% и достиг рекордных значений. Основной прирост обеспечили поставки золота в Великобританию. Экспорт мясной продукции в Японию увеличился на 13,3%.

увеличился на 13,3%. Экспорт автомобилей и автозапчастей продолжил падение, снизившись на 5,3% в мае. Это связано с введением тарифов и снижением спроса.

Структура экспорта и импорта

Категория Изменение в мае 2025 Экспорт товаров +1,1% Импорт товаров –1,6% Экспорт в США –0,9% Импорт из США –1,2% Экспорт золота, серебра, ПГМ +30,1% Экспорт мясной продукции (Япония) +13,3% Экспорт автомобилей и запчастей –5,3%

Экспертные оценки

Экономисты отмечают, что несмотря на частичное восстановление экспорта, торговый дефицит Канады остаётся значительным. Сокращение поставок в США вынуждает страну активнее диверсифицировать внешнюю торговлю и искать новые рынки сбыта. Однако продолжающееся падение экспорта автомобилей и автозапчастей, а также сохраняющиеся тарифные барьеры, оказывают давление на экономику.

Торговые войны с США привели к заметным изменениям в структуре внешней торговли Канады. Несмотря на сокращение дефицита в мае, ситуация остаётся сложной: экспорт в США снижается, а рост обеспечивают поставки сырья и продовольствия на альтернативные рынки.

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