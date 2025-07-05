Торговый баланс Канады: итоги мая 2025 года

Основные показатели
- Экспорт товаров Канады в мае вырос на 1,1% после резкого падения на 11% в апреле. Это первое увеличение за четыре месяца, что позволило частично компенсировать последствия торговых войн с США.
- Импорт снизился на 1,6%, что стало третьим подряд месяцем снижения. Импорт из США уменьшился на 1,2%.
- Дефицит торгового баланса сузился до 5,9 млрд канадских долларов (340 млрд руб.) по сравнению с рекордными 7,6 млрд долларов (410 млрд руб.) в апреле.
Торговля с США и другими странами
- Доля экспорта в США упала до 68,3% — это один из самых низких показателей за всю историю наблюдений. В среднем за 2024 год этот показатель составлял 75,9%.
- Экспорт в США продолжил снижаться: в мае он уменьшился на 0,9% и падает уже четвёртый месяц подряд.
- Импорт из США также снизился, но Канада по-прежнему остаётся главным поставщиком товаров в США.
Рост экспорта в другие страны
- Экспорт золота, серебра и металлов платиновой группы в другие страны, включая Великобританию, вырос на 30,1% и достиг рекордных значений. Основной прирост обеспечили поставки золота в Великобританию.
- Экспорт мясной продукции в Японию увеличился на 13,3%.
- Экспорт автомобилей и автозапчастей продолжил падение, снизившись на 5,3% в мае. Это связано с введением тарифов и снижением спроса.
Структура экспорта и импорта
|Категория
|Изменение в мае 2025
|Экспорт товаров
|+1,1%
|Импорт товаров
|–1,6%
|Экспорт в США
|–0,9%
|Импорт из США
|–1,2%
|Экспорт золота, серебра, ПГМ
|+30,1%
|Экспорт мясной продукции (Япония)
|+13,3%
|Экспорт автомобилей и запчастей
|–5,3%
Экспертные оценки
Экономисты отмечают, что несмотря на частичное восстановление экспорта, торговый дефицит Канады остаётся значительным. Сокращение поставок в США вынуждает страну активнее диверсифицировать внешнюю торговлю и искать новые рынки сбыта. Однако продолжающееся падение экспорта автомобилей и автозапчастей, а также сохраняющиеся тарифные барьеры, оказывают давление на экономику.
Торговые войны с США привели к заметным изменениям в структуре внешней торговли Канады. Несмотря на сокращение дефицита в мае, ситуация остаётся сложной: экспорт в США снижается, а рост обеспечивают поставки сырья и продовольствия на альтернативные рынки.
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