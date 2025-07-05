Натуризм в Квебеке: планируйте свой отдых, принимая это во внимание

Хотя официально в провинции нет ни одного государственного нудистского пляжа, это не мешает натуристам собираться на давно признанных и популярных неофициальных локациях.
По определению Федерации натуризма Квебека (FQN), натуризм — это образ жизни, предполагающий гармонию с природой и окружающими, уважение и семейную атмосферу. В отличие от простого нудизма, натуризм подчеркивает не только физическую, но и психологическую релаксацию, а также целостный подход к жизни на природе.
По состоянию на лето 2025 года в Квебеке активно действуют пять натуристских пляжей:
- Plage d‘Oka (или Okapulco) — одна из самых известных локаций, где в 2023 году администрация парка даже установила официальный знак, обозначающий натуристскую зону.
- Plage du Parc de la Pointe-Taillon
- Plage de Boom Défense
- Plage de Cap-aux-Oies
- Plage du Lac Simon
Эти пляжи не имеют официального статуса, но за годы заслужили репутацию безопасных и дружелюбных мест для натуристов. Здесь собираются как опытные любители натуризма, так и новички, желающие испытать чувство свободы и единения с природой.
Хотя Квебек до сих пор не признал ни один пляж официально нудистским, натуристское сообщество продолжает расти, а культура отдыха без одежды становится всё более заметной частью летнего досуга в провинции.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.