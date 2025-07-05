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Новости Натуризм в Квебеке: планируйте свой отдых, принимая это во внимание
Куба
Пляж ждёт гостей. Фото Меган Хорхенсен.

Натуризм в Квебеке: планируйте свой отдых, принимая это во внимание

Виктория Христова Июл 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 26 Просмотров

В Квебеке, от красных скал архипелага Îles de la Madeleine до песчаных пляжей Гаспези, можно найти не только живописные места для отдыха, но и настоящие уголки свободы для любителей отдыха без одежды.

Хотя официально в провинции нет ни одного государственного нудистского пляжа, это не мешает натуристам собираться на давно признанных и популярных неофициальных локациях.

По определению Федерации натуризма Квебека (FQN), натуризм — это образ жизни, предполагающий гармонию с природой и окружающими, уважение и семейную атмосферу. В отличие от простого нудизма, натуризм подчеркивает не только физическую, но и психологическую релаксацию, а также целостный подход к жизни на природе.

По состоянию на лето 2025 года в Квебеке активно действуют пять натуристских пляжей:

  • Plage d‘Oka (или Okapulco) — одна из самых известных локаций, где в 2023 году администрация парка даже установила официальный знак, обозначающий натуристскую зону.
  • Plage du Parc de la Pointe-Taillon
  • Plage de Boom Défense
  • Plage de Cap-aux-Oies
  • Plage du Lac Simon

Эти пляжи не имеют официального статуса, но за годы заслужили репутацию безопасных и дружелюбных мест для натуристов. Здесь собираются как опытные любители натуризма, так и новички, желающие испытать чувство свободы и единения с природой.

Хотя Квебек до сих пор не признал ни один пляж официально нудистским, натуристское сообщество продолжает расти, а культура отдыха без одежды становится всё более заметной частью летнего досуга в провинции.

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