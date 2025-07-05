В июне и июле по всей провинции были объявлены массовые отзывы продуктов питания из-за угрозы здоровью

Вот список последних отзывов, которые могут затронуть покупателей в Квебеке:
- Нарезанные шампиньоны Peeters
- Причина: возможное заражение Listeria monocytogenes
- Продукт: Peeters Mushroom Farm, 227 г, срок годности до 6 июля 2024
- Действие: не употреблять, вернуть в магазин или выбросить
- Ягодные ледяные батончики Snowtime
- Причина: неуказанное содержание молока (опасно для аллергиков)
- Продукт: Snowtime, 480 мл (12 x 40 мл), все даты годности
- Действие: не употреблять при аллергии на молоко, вернуть или выбросить
- Куриные сэндвичи Circle K и C’est Prêt!
- Причина: обнаружение костей в продукте
- Продукты:
- Circle K Buffalo Chicken Wrap
- Circle K Chicken Club Sandwich
- Circle K Trio Club Sandwich
- Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
- Фарш из говядины Zamam
- Причина: возможное бактериальное загрязнение
- Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
- Колбаса La Vieille Boucherie и Danika
- Причина: неуказанное содержание молока
- Продукт: колбаса Danika, продаётся в Supermarché Danika, Saint-Jean-sur-Richelieu
- Действие: не употреблять при аллергии на молоко, вернуть или выбросить
- Масла Panier Gourmand (чили, тимьян и розмарин)
- Причина: неправильная упаковка, не обеспечивающая безопасность
- Продукт: масла в стеклянных банках, Panier Gourmand Inc., Sainte-Julie
- Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
- Копчёный лосось Dizz’s
- Причина: неправильная маркировка срока годности и упаковка
- Продукт: копчёный лосось и намазка, Dizz’s Bagel & Deli, Монреаль
- Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
- Соус Hellmann’s Classic Burger
- Причина: вздутие и порча, возможная бактериальная активность
- Продукт: Hellmann’s Classic Burger Sauce, 325 мл, партия 20250903GF
- Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
- Баклажаны маринованные ÉBÈNE
- Причина: возможное развитие ботулизма (Clostridium botulinum)
- Продукт: 750 мл, Moabi Gourmet, Монреаль
- Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
- Тимьян Fruit Dôme
- Причина: заражение патогенной E. coli
- Продукт: Fruit Dôme Thyme, 500 г, партия 127
- Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
Что делать, если у вас есть один из этих продуктов?
Немедленно прекратите его употребление, верните в магазин или выбросьте. Следите за обновлениями на сайтах CFIA и MAPAQ для получения самой актуальной информации о новых отзывах.
Причины отзывов варьируются: от бактериального загрязнения (листериоз, кишечная палочка, ботулизм) до неуказанных аллергенов и неправильной упаковки. Некоторые продукты представляют особую опасность для людей с аллергиями, детей, беременных и пожилых.
Совет:
Регулярно проверяйте свои продукты на наличие отзывов, чтобы обезопасить себя и свою семью.
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