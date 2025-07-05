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Новости В июне и июле по всей провинции были объявлены массовые отзывы продуктов питания из-за угрозы здоровью
Фото из открытых источников

В июне и июле по всей провинции были объявлены массовые отзывы продуктов питания из-за угрозы здоровью

Степан Артемьевский Июл 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 31 Просмотров

Если вы недавно покупали продукты в Квебеке, стоит внимательно проверить содержимое холодильника и кладовой: по данным Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA) и Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ), в июне и июле по всей провинции были объявлены массовые отзывы продуктов питания из-за угрозы здоровью потребителей. Причины — от неуказанных аллергенов до бактериального загрязнения.

 

Вот список последних отзывов, которые могут затронуть покупателей в Квебеке:

  1. Нарезанные шампиньоны Peeters
  • Причина: возможное заражение Listeria monocytogenes
  • Продукт: Peeters Mushroom Farm, 227 г, срок годности до 6 июля 2024
  • Действие: не употреблять, вернуть в магазин или выбросить
  1. Ягодные ледяные батончики Snowtime
  • Причина: неуказанное содержание молока (опасно для аллергиков)
  • Продукт: Snowtime, 480 мл (12 x 40 мл), все даты годности
  • Действие: не употреблять при аллергии на молоко, вернуть или выбросить
  1. Куриные сэндвичи Circle K и C’est Prêt!
  • Причина: обнаружение костей в продукте
  • Продукты:
    • Circle K Buffalo Chicken Wrap
    • Circle K Chicken Club Sandwich
    • Circle K Trio Club Sandwich
  • Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

  1. Фарш из говядины Zamam
  • Причина: возможное бактериальное загрязнение
  • Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
  1. Колбаса La Vieille Boucherie и Danika
  • Причина: неуказанное содержание молока
  • Продукт: колбаса Danika, продаётся в Supermarché Danika, Saint-Jean-sur-Richelieu
  • Действие: не употреблять при аллергии на молоко, вернуть или выбросить
  1. Масла Panier Gourmand (чили, тимьян и розмарин)
  • Причина: неправильная упаковка, не обеспечивающая безопасность
  • Продукт: масла в стеклянных банках, Panier Gourmand Inc., Sainte-Julie
  • Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
  1. Копчёный лосось Dizz’s
  • Причина: неправильная маркировка срока годности и упаковка
  • Продукт: копчёный лосось и намазка, Dizz’s Bagel & Deli, Монреаль
  • Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
  1. Соус Hellmann’s Classic Burger
  • Причина: вздутие и порча, возможная бактериальная активность
  • Продукт: Hellmann’s Classic Burger Sauce, 325 мл, партия 20250903GF
  • Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
  1. Баклажаны маринованные ÉBÈNE
  • Причина: возможное развитие ботулизма (Clostridium botulinum)
  • Продукт: 750 мл, Moabi Gourmet, Монреаль
  • Действие: не употреблять, вернуть или выбросить
  1. Тимьян Fruit Dôme
  • Причина: заражение патогенной E. coli
  • Продукт: Fruit Dôme Thyme, 500 г, партия 127
  • Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Что делать, если у вас есть один из этих продуктов?
Немедленно прекратите его употребление, верните в магазин или выбросьте. Следите за обновлениями на сайтах CFIA и MAPAQ для получения самой актуальной информации о новых отзывах.

Причины отзывов варьируются: от бактериального загрязнения (листериоз, кишечная палочка, ботулизм) до неуказанных аллергенов и неправильной упаковки. Некоторые продукты представляют особую опасность для людей с аллергиями, детей, беременных и пожилых.

Совет:
Регулярно проверяйте свои продукты на наличие отзывов, чтобы обезопасить себя и свою семью.

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