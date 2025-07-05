В июне и июле по всей провинции были объявлены массовые отзывы продуктов питания из-за угрозы здоровью

Если вы недавно покупали продукты в Квебеке, стоит внимательно проверить содержимое холодильника и кладовой: по данным Канадского агентства по инспекции пищевых продуктов (CFIA) и Министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Квебека (MAPAQ), в июне и июле по всей провинции были объявлены массовые отзывы продуктов питания из-за угрозы здоровью потребителей. Причины — от неуказанных аллергенов до бактериального загрязнения.

Вот список последних отзывов, которые могут затронуть покупателей в Квебеке:

Нарезанные шампиньоны Peeters

Причина: возможное заражение Listeria monocytogenes

Продукт: Peeters Mushroom Farm, 227 г, срок годности до 6 июля 2024

Действие: не употреблять, вернуть в магазин или выбросить

Ягодные ледяные батончики Snowtime

Причина: неуказанное содержание молока (опасно для аллергиков)

Продукт: Snowtime, 480 мл (12 x 40 мл), все даты годности

Действие: не употреблять при аллергии на молоко, вернуть или выбросить

Куриные сэндвичи Circle K и C’est Prêt!

Причина: обнаружение костей в продукте

Продукты: Circle K Buffalo Chicken Wrap Circle K Chicken Club Sandwich Circle K Trio Club Sandwich

Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Фарш из говядины Zamam

Причина: возможное бактериальное загрязнение

Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Колбаса La Vieille Boucherie и Danika

Причина: неуказанное содержание молока

Продукт: колбаса Danika, продаётся в Supermarché Danika, Saint-Jean-sur-Richelieu

Действие: не употреблять при аллергии на молоко, вернуть или выбросить

Масла Panier Gourmand (чили, тимьян и розмарин)

Причина: неправильная упаковка, не обеспечивающая безопасность

Продукт: масла в стеклянных банках, Panier Gourmand Inc., Sainte-Julie

Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Копчёный лосось Dizz’s

Причина: неправильная маркировка срока годности и упаковка

Продукт: копчёный лосось и намазка, Dizz’s Bagel & Deli, Монреаль

Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Соус Hellmann’s Classic Burger

Причина: вздутие и порча, возможная бактериальная активность

Продукт: Hellmann’s Classic Burger Sauce, 325 мл, партия 20250903GF

Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Баклажаны маринованные ÉBÈNE

Причина: возможное развитие ботулизма (Clostridium botulinum)

Продукт: 750 мл, Moabi Gourmet, Монреаль

Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Тимьян Fruit Dôme

Причина: заражение патогенной E. coli

Продукт: Fruit Dôme Thyme, 500 г, партия 127

Действие: не употреблять, вернуть или выбросить

Что делать, если у вас есть один из этих продуктов?

Немедленно прекратите его употребление, верните в магазин или выбросьте. Следите за обновлениями на сайтах CFIA и MAPAQ для получения самой актуальной информации о новых отзывах.

Причины отзывов варьируются: от бактериального загрязнения (листериоз, кишечная палочка, ботулизм) до неуказанных аллергенов и неправильной упаковки. Некоторые продукты представляют особую опасность для людей с аллергиями, детей, беременных и пожилых.

Совет:

Регулярно проверяйте свои продукты на наличие отзывов, чтобы обезопасить себя и свою семью.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.