Средняя зарплата в Квебеке и по Канаде: свежие данные за 2025 год

Основные цифры
В апреле 2025 года средняя недельная зарплата в Канаде выросла на 4,4% и составила $1 297,44. Это примерно $67 467 в год до вычета налогов.
В Квебеке средний показатель ниже — $1 250,26 в неделю или $65 214 в год, что примерно на $2 250 меньше, чем по стране в целом.
Рост зарплат в основном связан с повышением ставок в ключевых отраслях — здравоохранении, технологиях, строительстве и производстве, а также с увеличением количества отработанных часов.
Как Квебек выглядит на фоне других регионов
Вот как средняя недельная и годовая зарплата распределяется по провинциям и территориям (данные Statistics Canada):
|Провинция/Территория
|В неделю ($)
|В год ($)
|Принс-Эдвард-Айленд
|1 125,29
|58 515,08
|Новая Шотландия
|1 157,44
|60 186,84
|Манитоба
|1 162,42
|60 445,84
|Нью-Брансуик
|1 180,48
|61 384,96
|Квебек
|1 250,26
|65 214,00
|Саскачеван
|1 260,36
|65 538,72
|Ньюфаундленд и Лабрадор
|1 279,25
|66 521,12
|Британская Колумбия
|1 310,45
|68 143,40
|Онтарио
|1 329,64
|69 141,28
|Альберта
|1 362,04
|70 826,08
|Юкон
|1 484,53
|77 195,56
|Северо-Западные территории
|1 734,03
|90 167,48
|Нунавут
|1 735,87
|90 215,32
Квебек занимает девятое место среди 13 провинций и территорий Канады. Он опережает все атлантические провинции и Манитобу, но уступает западным провинциям, Онтарио и всем трём северным территориям.
Что это значит для жителей Квебека?
Если вы зарабатываете около $1 250 в неделю (до налогов), вы примерно на уровне среднего полного рабочего дня по провинции. Однако, в зависимости от города, сферы деятельности и личных расходов, эти деньги могут ощущаться по-разному — особенно на фоне продолжающегося роста цен.
Вывод:
Зарплаты в Квебеке растут, но остаются ниже, чем в большинстве западных провинций и на севере страны. Для многих жителей ощущение, что деньги «тают» быстрее, связано не только с уровнем дохода, но и с инфляцией, которая влияет на стоимость жизни по всей Канаде.
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