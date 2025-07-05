Средняя зарплата в Квебеке и по Канаде: свежие данные за 2025 год

Чувствуете, что ваша зарплата не так далеко «тянется», как раньше? Вы не одиноки. Несмотря на то, что, по данным Статистического управления Канады, средние заработки по стране продолжают расти, этот рост ощущается далеко не везде одинаково.

Основные цифры

В апреле 2025 года средняя недельная зарплата в Канаде выросла на 4,4% и составила $1 297,44. Это примерно $67 467 в год до вычета налогов.

В Квебеке средний показатель ниже — $1 250,26 в неделю или $65 214 в год, что примерно на $2 250 меньше, чем по стране в целом.

Рост зарплат в основном связан с повышением ставок в ключевых отраслях — здравоохранении, технологиях, строительстве и производстве, а также с увеличением количества отработанных часов.

Как Квебек выглядит на фоне других регионов

Вот как средняя недельная и годовая зарплата распределяется по провинциям и территориям (данные Statistics Canada):

Провинция/Территория В неделю ($) В год ($) Принс-Эдвард-Айленд 1 125,29 58 515,08 Новая Шотландия 1 157,44 60 186,84 Манитоба 1 162,42 60 445,84 Нью-Брансуик 1 180,48 61 384,96 Квебек 1 250,26 65 214,00 Саскачеван 1 260,36 65 538,72 Ньюфаундленд и Лабрадор 1 279,25 66 521,12 Британская Колумбия 1 310,45 68 143,40 Онтарио 1 329,64 69 141,28 Альберта 1 362,04 70 826,08 Юкон 1 484,53 77 195,56 Северо-Западные территории 1 734,03 90 167,48 Нунавут 1 735,87 90 215,32

Квебек занимает девятое место среди 13 провинций и территорий Канады. Он опережает все атлантические провинции и Манитобу, но уступает западным провинциям, Онтарио и всем трём северным территориям.

Что это значит для жителей Квебека?

Если вы зарабатываете около $1 250 в неделю (до налогов), вы примерно на уровне среднего полного рабочего дня по провинции. Однако, в зависимости от города, сферы деятельности и личных расходов, эти деньги могут ощущаться по-разному — особенно на фоне продолжающегося роста цен.

Вывод:

Зарплаты в Квебеке растут, но остаются ниже, чем в большинстве западных провинций и на севере страны. Для многих жителей ощущение, что деньги «тают» быстрее, связано не только с уровнем дохода, но и с инфляцией, которая влияет на стоимость жизни по всей Канаде.

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