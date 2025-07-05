В Квебеке вводят штраф за неявку по брони в ресторане: что изменится с 17 июля

Как будет работать новый штраф
- Штраф применяется только к бронированиям на пять и более человек. Если хотя бы один человек из группы пришёл — штраф не взимается.
- Ресторан обязан заранее уведомить клиента, что возможен штраф за неявку, и подтвердить бронь за 6–48 часов до времени визита (если бронь сделана заранее).
- Клиент должен иметь возможность отменить бронь легко и в любое время (например, онлайн или по SMS).
- Штраф не взимается, если клиент отменил бронь минимум за три часа до назначенного времени.
- Штраф взимается только если никто из группы не пришёл.
- Рестораны не могут взимать другие сборы или штрафы за неявку, кроме этого.
Почему это важно
По данным Ассоциации ресторанов Квебека, средний ресторан ежегодно теряет около 49 000 долларов из-за неявок по брони, а некоторые — почти вдвое больше. В целом, индустрия теряет более 400 миллионов долларов в год. Опрос Léger показал, что 70% квебекцев поддерживают введение штрафа за неявку.
Министр Жолен-Барретт отметил:
«Если вы не можете прийти по брони, минимальное, что вы можете сделать — это отменить её».
Реакция отрасли
Владельцы ресторанов положительно восприняли инициативу, отмечая, что новые правила помогут лучше планировать работу и снизят убытки. Некоторые заведения ранее вовсе отказывались от бронирований на выходных из-за большого числа неявок.
Для клиентов
Перед бронированием столика в ресторане на группу из пяти и более человек стоит помнить: если никто не придёт и бронь не отменена минимум за три часа, с карты могут списать до 10 долларов за каждого. Чтобы избежать штрафа, достаточно вовремя отменить бронь — это теперь можно сделать быстро и удобно.
Новые правила призваны сделать рынок ресторанных услуг Квебека более честным и прозрачным, защищая интересы и бизнеса, и потребителей.
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