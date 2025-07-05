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Новости В Квебеке вводят штраф за неявку по брони в ресторане: что изменится с 17 июля
Restaurant
Ресторан. Просто ресторан. Ждёт повара.

В Квебеке вводят штраф за неявку по брони в ресторане: что изменится с 17 июля

Степан Артемьевский Июл 5, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

С 17 июля 2025 года рестораны по всему Квебеку получат право взыскивать штраф за неявку по бронированию — максимум 10 долларов с человека. Новые правила, объявленные министром юстиции Симоном Жолен-Барреттом и министром экономики Кристофером Скитом, должны помочь владельцам ресторанов бороться с растущей проблемой «призрачных» броней и защитить клиентов от необоснованных списаний.

 

Как будет работать новый штраф

  • Штраф применяется только к бронированиям на пять и более человек. Если хотя бы один человек из группы пришёл — штраф не взимается.
  • Ресторан обязан заранее уведомить клиента, что возможен штраф за неявку, и подтвердить бронь за 6–48 часов до времени визита (если бронь сделана заранее).
  • Клиент должен иметь возможность отменить бронь легко и в любое время (например, онлайн или по SMS).
  • Штраф не взимается, если клиент отменил бронь минимум за три часа до назначенного времени.
  • Штраф взимается только если никто из группы не пришёл.
  • Рестораны не могут взимать другие сборы или штрафы за неявку, кроме этого.

Почему это важно

По данным Ассоциации ресторанов Квебека, средний ресторан ежегодно теряет около 49 000 долларов из-за неявок по брони, а некоторые — почти вдвое больше. В целом, индустрия теряет более 400 миллионов долларов в год. Опрос Léger показал, что 70% квебекцев поддерживают введение штрафа за неявку.

Министр Жолен-Барретт отметил:

«Если вы не можете прийти по брони, минимальное, что вы можете сделать — это отменить её».

Реакция отрасли

Владельцы ресторанов положительно восприняли инициативу, отмечая, что новые правила помогут лучше планировать работу и снизят убытки. Некоторые заведения ранее вовсе отказывались от бронирований на выходных из-за большого числа неявок.

Для клиентов

Перед бронированием столика в ресторане на группу из пяти и более человек стоит помнить: если никто не придёт и бронь не отменена минимум за три часа, с карты могут списать до 10 долларов за каждого. Чтобы избежать штрафа, достаточно вовремя отменить бронь — это теперь можно сделать быстро и удобно.

Новые правила призваны сделать рынок ресторанных услуг Квебека более честным и прозрачным, защищая интересы и бизнеса, и потребителей.

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