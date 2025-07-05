Французский язык под защитой: почему в Квебеке растёт число жалоб на обслуживание не по-французски

В последние годы в Квебеке фиксируется рекордный рост числа жалоб на обслуживание на языке, отличном от французского — и особенно ярко эта тенденция проявляется в Монреале. По данным Office québécois de la langue française (OQLF), только за последний год (с апреля 2024 по март 2025) поступило 10 371 жалоба — это абсолютный максимум за десятилетие и рост на 140% за пять лет.

Почему так много жалоб?

Главная причина — обеспокоенность жителей Квебека сохранением французского языка. Монреаль — город многонациональный, и здесь особенно заметно, как английский проникает в сферу обслуживания, на вывески и в деловую коммуникацию. Неудивительно, что именно из Большого Монреаля поступает 75% всех жалоб.

Ситуация обострилась после прихода к власти партии Coalition Avenir Québec и принятия закона 96 в 2022 году, который значительно ужесточил требования к использованию французского языка в бизнесе, образовании и на госслужбе. Если в 2016–2017 годах OQLF получало менее 3 000 жалоб в год, то теперь их число превышает 10 000.

О чём жалуются?

40% жалоб — на обслуживание не по-французски: когда в магазине, кафе или сервисе персонал говорит с клиентом на английском или другом языке.

— на обслуживание не по-французски: когда в магазине, кафе или сервисе персонал говорит с клиентом на английском или другом языке. 24% — на коммерческие документы, сайты и вакансии, оформленные не на французском.

— на коммерческие документы, сайты и вакансии, оформленные не на французском. 18% — на вывески и наружную рекламу.

— на вывески и наружную рекламу. Остальные связаны с языком на рабочем месте или попадают в прочие категории.

Как реагируют власти?

OQLF не спешит штрафовать бизнес: 36% случаев решаются мирно, ещё в четверти случаев ведомство предлагает компаниям конкретные шаги для соответствия закону. Только 10% жалоб заканчиваются официальным предупреждением, а 22% признаются необоснованными. Лишь небольшая часть доходит до процедур франкизации или закрывается без последствий.

Почему Монреаль — лидер по жалобам?

Монреаль — город, куда стекаются мигранты, студенты, специалисты со всего мира. Здесь постоянно сталкиваются французская и английская культуры, а потому тема языка всегда на острие. По словам профессора конституционного права Стефана Болака, именно в мегаполисах чаще всего возникают такие конфликты — и это отражается в статистике.

Итоги: язык как часть идентичности

Рост числа жалоб — это не просто бюрократический показатель. Это отражение того, насколько для жителей Квебека важен французский язык как часть их культурной идентичности. Законодательство становится строже, а общество — внимательнее к языковым вопросам. Но главное — большинство проблем решается мирно, через диалог и поддержку, а не через суды и штрафы.

Так что если вы окажетесь в Монреале и услышите просьбу говорить по-французски — воспринимайте это не как формальность, а как проявление заботы о живой и уникальной культуре Квебека.

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