Глобальная реконструкция аэропорта Монреаль-Трюдо: что ждет пассажиров и жителей города

В международном аэропорту Монреаль-Трюдо развернулась масштабная многолетняя реконструкция, которая уже сейчас значительно осложняет поездки к аэропорту и обратно для автомобилистов, пешеходов и пользователей общественного транспорта.

Работы, начавшиеся в 2025 году, являются частью долгосрочного плана по модернизации инфраструктуры: обновляются парковки, подъездные дороги и зоны высадки-посадки пассажиров. Завершение основных этапов ожидается только к 2030-м годам.

Основные сложности и изменения

Парковка:

Центральный многоуровневый паркинг, расположенный напротив терминала, будет закрыт и снесён к концу 2025 года. Его повторное открытие запланировано не ранее 2031 года. Дополнительные парковки, такие как P4 и P5, также закрываются или перепрофилируются, из-за чего найти свободное место становится всё сложнее, а поиск парковки занимает много времени. К 2028 году планируется построить новый многоуровневый паркинг на 2 800 мест, а к 2035 году — ещё один, рассчитанный более чем на 6 000 автомобилей.

Дорожный доступ:

Ремонтные работы ведутся на основных автомагистралях и сервисных дорогах вокруг аэропорта, включая шоссе 520 и развязку Дорваль. Это приводит к частым перекрытиям, объездам и серьёзным заторам, особенно в часы пик. Зоны высадки и посадки пассажиров перегружены, очереди автомобилей нередко выходят за пределы территории аэропорта и растягиваются до скоростных трасс.

Пешеходный доступ:

Постоянно меняющиеся точки входа и обновляющаяся навигация затрудняют передвижение пешеходов. Многие вынуждены идти по автомобильным пандусам, чтобы попасть в терминал. Некоторые водители такси и сервисов вроде Uber советуют пассажирам выходить заранее и проходить часть пути пешком, чтобы не опоздать на рейс.

Общественный транспорт:

В долгосрочной перспективе транспортная доступность улучшится за счёт открытия станции легкорельсового транспорта REM в 2027 году. Пока же автобусные маршруты и другие виды общественного транспорта также испытывают трудности из-за строительства и периодических забастовок.

Временные меры

Экспресс-зоны высадки: В качестве временной меры открыты экспресс-зоны высадки в паркингах P4 и P10, откуда до терминала курсируют бесплатные шаттлы. Эти зоны работают ежедневно с 13:00 до 20:00.

В качестве временной меры открыты экспресс-зоны высадки в паркингах P4 и P10, откуда до терминала курсируют бесплатные шаттлы. Эти зоны работают ежедневно с 13:00 до 20:00. Рекомендации: Власти настоятельно советуют приезжать в аэропорт минимум за три часа до вылета, заранее проверять актуальную информацию на официальных ресурсах и быть готовыми к внезапным изменениям схемы движения и парковки.

Долгосрочные перспективы

К 2028 году пассажиров ждут новые паркинги, открытие станции REM и усовершенствованные зоны высадки и посадки. К 2035 году аэропорт получит обновлённый фасад терминала, дополнительные выходы на посадку и значительное увеличение парковочных мест — всё это часть генерального плана «Destination 2035».

В заключение:

Пассажирам и жителям Монреаля предстоит несколько лет жить в условиях постоянных изменений, заторов и неудобств при поездках в аэропорт. Чтобы минимизировать стресс, рекомендуется тщательно планировать поездку, пользоваться экспресс-зонами высадки и регулярно следить за обновлениями на официальных сайтах аэропорта и дорожных служб.

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