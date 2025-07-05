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Итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 3 июля 2025 года











Телефонный разговор показал сохраняющиеся разногласия между США и Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. В то же время, обсуждение других международных и двусторонних тем свидетельствует о попытках поддерживать диалог на широком спектре вопросов. Основные моменты беседы Длительность разговора: около одного часа.

около одного часа. Участники: Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин.

Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин. Характер беседы: По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор был откровенным и конкретным. Ключевые заявления сторон Дональд Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине и вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий.

выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине и вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий. Владимир Путин подтвердил, что все цели специальной военной операции России будут достигнуты, и сообщил о планах согласовать даты третьего раунда переговоров между делегациями Москвы и Киева. Переговорный процесс между Россией и Украиной Два раунда переговоров уже состоялись ранее.

уже состоялись ранее. 2 июня в Стамбуле российская сторона передала украинской делегации проект меморандума с условиями мира, который включает: отказ Украины от вступления в НАТО; вывод Вооружённых сил Украины с территорий, вошедших в состав России в 2022 году; подтверждение безъядерного статуса Украины; обеспечение прав и свобод русскоязычного населения и Украинской православной церкви.

российская сторона передала украинской делегации проект меморандума с условиями мира, который включает: Дополнительные темы обсуждения Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая экономические аспекты. Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

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