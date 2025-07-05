Итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 3 июля 2025 года

Телефонный разговор показал сохраняющиеся разногласия между США и Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. В то же время, обсуждение других международных и двусторонних тем свидетельствует о попытках поддерживать диалог на широком спектре вопросов.
Основные моменты беседы
- Длительность разговора: около одного часа.
- Участники: Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин.
- Характер беседы: По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор был откровенным и конкретным.
Ключевые заявления сторон
- Дональд Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине и вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий.
- Владимир Путин подтвердил, что все цели специальной военной операции России будут достигнуты, и сообщил о планах согласовать даты третьего раунда переговоров между делегациями Москвы и Киева.
Переговорный процесс между Россией и Украиной
- Два раунда переговоров уже состоялись ранее.
- 2 июня в Стамбуле российская сторона передала украинской делегации проект меморандума с условиями мира, который включает:
- отказ Украины от вступления в НАТО;
- вывод Вооружённых сил Украины с территорий, вошедших в состав России в 2022 году;
- подтверждение безъядерного статуса Украины;
- обеспечение прав и свобод русскоязычного населения и Украинской православной церкви.
Дополнительные темы обсуждения
- Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
- Были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая экономические аспекты.
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