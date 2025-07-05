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Новости Итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 3 июля 2025 года
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Итоги телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина 3 июля 2025 года

Степан Артемьевский Июл 5, 2025 Новости Оставить комментарий 25 Просмотров

Телефонный разговор показал сохраняющиеся разногласия между США и Россией по вопросу урегулирования украинского конфликта. В то же время, обсуждение других международных и двусторонних тем свидетельствует о попытках поддерживать диалог на широком спектре вопросов.

Основные моменты беседы

  • Длительность разговора: около одного часа.
  • Участники: Президент США Дональд Трамп и Президент России Владимир Путин.
  • Характер беседы: По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор был откровенным и конкретным.

Ключевые заявления сторон

  • Дональд Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине и вновь призвал к скорейшему прекращению боевых действий.
  • Владимир Путин подтвердил, что все цели специальной военной операции России будут достигнуты, и сообщил о планах согласовать даты третьего раунда переговоров между делегациями Москвы и Киева.

Переговорный процесс между Россией и Украиной

  • Два раунда переговоров уже состоялись ранее.
  • 2 июня в Стамбуле российская сторона передала украинской делегации проект меморандума с условиями мира, который включает:
    • отказ Украины от вступления в НАТО;
    • вывод Вооружённых сил Украины с территорий, вошедших в состав России в 2022 году;
    • подтверждение безъядерного статуса Украины;
    • обеспечение прав и свобод русскоязычного населения и Украинской православной церкви.

Дополнительные темы обсуждения

  • Лидеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
  • Были затронуты вопросы двусторонних отношений, включая экономические аспекты.

 

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