Власти Кот-Сен-Люк подают в суд на владельца запущенных участков на Sir Walter Scott

Восточная часть Кот-Сен-Люк вновь оказалась в центре внимания из-за состояния двух пустующих участков на улице Sir Walter Scott. Как сообщил городской советник Майк Коэн в своём блоге и на июньском заседании совета, несмотря на многочисленные требования со стороны города, владелец продолжает использовать зелёную зону как свалку строительных материалов и мусора.

На участке до сих пор стоят контейнер и стройматериалы, а вывеска о продаже недвижимости не убрана с территории.

Город неоднократно выписывал предупреждения, в том числе за несвоевременный покос травы, что является обязательным требованием для владельцев пустующих участков по городским правилам. По словам Коэна, ситуация дошла до того, что муниципалитет вынужден обратиться в суд, чтобы заставить собственника привести территорию в порядок. Кроме того, хранение строительных материалов и мусора на открытом участке может представлять опасность для детей и домашних животных, которые могут туда забрести.

В прошлом зимнем сезоне владелец даже не оплатил налоги и едва не лишился собственности на публичных торгах, но в последний момент внёс платеж. Соседи устали смотреть на этот «бельмо на глазу» и надеются, что кто-то наконец купит землю — спрос на участки для строительства новых домов в Кот-Сен-Люк остаётся высоким.

Городские власти благодарят отдел градостроительства за настойчивость и обещают держать ситуацию под контролем. Следующее заседание городского совета пройдёт 14 июля в 20:00 в мэрии на бульваре Кавендиш, и, как ожидается, тема проблемных участков вновь поднимется на обсуждении, особенно на фоне приближающихся муниципальных выборов.

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