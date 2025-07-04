На месторождении нефтяных песков в Альберте произошёл крупнейший выброс метана в атмосферу

На месторождении нефтяных песков Christina Lake компании Cenovus Energy в Альберте в мае 2025 года произошёл крупнейший за последние четыре года выброс метана и других газов в атмосферу.

Причиной стала аварийная остановка объектов из-за лесного пожара: когда огонь подошёл к району месторождения, компания была вынуждена экстренно прекратить работу и эвакуировать персонал, чтобы обеспечить безопасность людей и инфраструктуры.

В результате остановки газ, который обычно утилизируется или используется в технологическом процессе, пришлось просто сбросить в воздух. По данным Alberta Energy Regulator, в мае выбросы на Christina Lake составили эквивалент 151 511 кубических футов газа в день, тогда как в апреле этот показатель был менее 5 000 кубических футов в день. Это стало крупнейшим месячным выбросом на объекте с января 2021 года и самым значительным приростом среди всех объектов в Альберте за этот период.

Компания объяснила, что такой рост выбросов напрямую связан с необходимостью безопасного закрытия объекта из-за приближающегося пожара — в условиях ЧС не было технической возможности для утилизации или повторного использования газа, и его пришлось стравливать в атмосферу.

После стабилизации ситуации Cenovus Energy быстро возобновила работу месторождения, ущерба инфраструктуре нанесено не было, однако сам инцидент стал заметным примером того, как природные катастрофы могут приводить к резкому увеличению выбросов парниковых газов даже у компаний, обычно строго контролирующих такие процессы.

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