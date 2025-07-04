Продажа родительского дома: делать ли ремонт или продавать как есть?

Продажа родительского дома — это всегда не просто имущественная сделка, а событие, наполненное эмоциями, воспоминаниями и, нередко, семейными спорами. Особенно сложно, если наследников несколько: вопрос о ремонте может стать настоящим камнем преткновения. Стоит ли вкладываться в обновление дома ради более высокой цены, или лучше продать недвижимость в её нынешнем состоянии?