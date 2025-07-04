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Экономика Недвижимость Продажа родительского дома: делать ли ремонт или продавать как есть?
Изображение Sid74 с сайта Pixabay

Продажа родительского дома: делать ли ремонт или продавать как есть?

Olga Ouspenski Июл 4, 2025 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Оставить комментарий 21 Просмотров

Продажа родительского дома — это всегда не просто имущественная сделка, а событие, наполненное эмоциями, воспоминаниями и, нередко, семейными спорами. Особенно сложно, если наследников несколько: вопрос о ремонте может стать настоящим камнем преткновения. Стоит ли вкладываться в обновление дома ради более высокой цены, или лучше продать недвижимость в её нынешнем состоянии?

Вот несколько советов, которые помогут принять взвешенное решение.

Плюсы ремонта перед продажей

  • Привлекательность для покупателей и более высокая цена
    Современная кухня, обновлённая ванная комната или свежий ремонт часто делают дом более желанным для покупателей и позволяют выставить его по более высокой цене. Хорошо ухоженный дом вызывает доверие и может ускорить продажу, а также уменьшить торг.

  • Энергоэффективность
    Замена окон, утепление или другие энергоэффективные улучшения становятся всё более важными на фоне роста цен на энергию. Такие вложения могут стать весомым аргументом для покупателей.

  • Особенности рынка
    В Монреале, например, отремонтированный дом в некоторых районах может стоить значительно дороже. В то же время, в других регионах покупатели предпочитают платить меньше и делать ремонт под себя.

Минусы ремонта

  • Не всегда оправданные расходы
    Ремонт требует вложений, которые не всегда окупаются при продаже. Иногда потраченные деньги не возвращаются в виде более высокой цены.

  • Сложности между наследниками
    Если наследников несколько, договориться о бюджете и приоритетах ремонта бывает непросто. Вопросы «кто платит?» и «кто отвечает за работы?» часто становятся поводом для споров.

  • Время и риски
    Ремонт занимает время. Если рынок сейчас благоприятен для продажи, ожидание окончания работ может привести к упущенной выгоде. К тому же, даже простой косметический ремонт может выявить скрытые проблемы, например, плесень или проблемы с фундаментом.

Альтернативы капитальному ремонту

  • Генеральная уборка и незначительные улучшения
    Иногда достаточно просто хорошо убрать дом, избавиться от лишних вещей, сделать мелкий ремонт и привести сад в порядок, чтобы повысить привлекательность недвижимости.

  • Home staging
    «Мягкая» подготовка дома к продаже — расстановка мебели, нейтральный декор, правильное освещение — часто даёт отличный результат при минимальных затратах.

  • Кредит на ремонт для покупателя
    Можно предложить покупателю скидку или компенсацию на будущий ремонт, чтобы он смог сделать всё по своему вкусу.

Важно для наследников

  • Открыто обсуждайте стратегию
    Обсудите вместе, какой вариант выбрать, кто будет отвечать за организацию работ, как распределять расходы. Все договорённости лучше фиксировать письменно, чтобы избежать недоразумений.

  • Привлекайте специалистов
    Если договориться сложно, можно обратиться к медиатору или финансовому консультанту.

  • Не забывайте о налогах
    Стоимость дома на момент смерти определяет размер наследственного налога. Если вы сделаете ремонт и быстро продадите дом, с прироста стоимости может взиматься налог. Проконсультируйтесь с нотариусом или бухгалтером.

Практические советы

  • Сделайте профессиональную инспекцию дома
    Это поможет понять, какие работы действительно необходимы.

  • Проконсультируйтесь с риелтором
    Он подскажет, насколько выгоден ремонт именно в вашем районе и какова реальная рыночная цена дома.

  • Делайте акцент на недорогих, но заметных улучшениях
    Свежая краска, хороший свет, ухоженный сад — всё это улучшает впечатление без крупных вложений.

  • Покажите сильные стороны дома
    Уберите личные вещи, расставьте мебель так, чтобы визуально увеличить пространство.

  • Сразу определите адекватную цену
    Оцените дом с помощью профессионала, чтобы не затягивать продажу.

Вывод:
Единого решения нет — всё зависит от состояния дома, ситуации на рынке, региона и ваших семейных обстоятельств. Иногда достаточно небольших вложений, чтобы выгодно продать дом без масштабного ремонта. Главное — действовать сообща и не забывать о юридических и налоговых нюансах.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками. 

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