В Монреале набирает обороты кампания в защиту адаптированного транспорта: петиция Ремо Аналитиса, призывающая сохранить специализированный транспорт STM в общественных руках, уже собрала 7 500 подписей — и это только часть широкой волны поддержки, которая охватила город.

Ремо Аналитис, сам передвигающийся на инвалидной коляске, хорошо знает, насколько жизненно важен этот сервис для людей с ограниченной мобильностью: с помощью мини-автобусов STM они добираются на работу, к врачу, встречаются с близкими. Служба адаптированного транспорта STM давно славится надёжностью и особым отношением водителей, которые не просто перевозят пассажиров, а создают атмосферу доверия и достоинства.

Однако всё это может оказаться под угрозой: в 2026 году STM планирует передать управление этим сервисом частным компаниям в целях экономии. Аналитис и тысячи других опасаются, что приватизация приведёт к сбоям, росту тарифов и утрате того самого человеческого отношения, которое отличает общественную службу. В других городах, где уже прошли подобные реформы, пользователи жаловались на пропущенные поездки, путаницу с расписанием и долгие ожидания, что порой оборачивалось пропущенной работой, учёбой или даже неоказанной медицинской помощью.

Петиция, которую активно подписывают не только сами пассажиры, но и их семьи, опекуны и неравнодушные жители Монреаля, адресована министру транспорта Квебека, мэру Монреаля и руководству STM. Поддержка широка: проходят общественные слушания, протесты, продолжается сбор подписей — по всему городу их уже более 14 000.

Сторонники кампании подчёркивают: адаптированный транспорт — это не просто услуга, а общественное благо, гарантирующее независимость и полноценное участие в жизни города для тысяч людей. Приватизация, по их мнению, может превратить систему, основанную на доверии и заботе, в бизнес, где на первом месте будет прибыль, а не нужды самых уязвимых.

Ремо Аналитис не собирается останавливаться: «Я делаю это для всех нас и не остановлюсь, пока нас не услышат». Для него и его единомышленников эта борьба — не просто за маршрут, а за право каждого монреальца на свободу передвижения и достойную жизнь.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.