Экологическая весна в Вестмаунте: когда мусор становится сокровищем

Вестмаунт вновь доказал, что забота об экологии — это не только модный тренд, но и реальная городская традиция. Весной здесь прошла акция Trash2Treasure, и её результаты впечатляют: с 20 мая по 2 июня жители избавились от 6,9 тонны вещей, которые получили вторую жизнь.

Мебель, декор, одежда и даже, возможно, пара загадочных сувениров из времён, когда VHS-кассеты считались вершиной прогресса, были собраны у 96 домовладений. А ещё 642 пожертвования поступили прямо на гаражной распродаже — и это не считая тех, кто просто пришёл «посмотреть, вдруг пригодится».

Весь этот логистический экстрим обеспечили девять волонтёров, которые, кажется, теперь могут организовать любой переезд или даже экспедицию на Марс. Собранные сокровища были переданы пяти организациям: Collectif Bienvenue, Salvation Army, Bread and Beyond, Era и Renaissance. Так что теперь где-то в городе кто-то сидит на вашем бывшем стуле, читает книжку из вашей коллекции и благодарит судьбу за чужую генеральную уборку.

Пока одни избавлялись от лишнего, в Таун-оф-Маунт-Ройал обсуждали вечную тему — пробки. Мэр Питер Малуф признал: «Да, мы всё знаем, но быстро тут не разрулить». Город ждёт окончания работ Hydro-Québec на Lucerne, чтобы провести подсчёты трафика и, возможно, придумать что-то гениальное (или хотя бы рабочее).

Но не только транспорт и мусор волнуют жителей. Весна в TMR порадовала культурными событиями: концерт Musiciens à la carte, юбилейная выставка ArtTram и новый уличный рояль между мостами. Мэр Малуф справедливо заметил: «Культура — это не только спорт и пробежки по парку, но и то, что объединяет нас вне зависимости от пробок и количества старых диванов».

Так что если вы вдруг пропустили Trash2Treasure — не расстраивайтесь. В следующем году у вас снова будет шанс избавиться от ненужного и, возможно, найти для себя что-то неожиданно ценное. А пока — не забывайте: иногда старый торшер — это не мусор, а чья-то маленькая радость.

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