Неизвестная Канада: Клифтон-Хилл

«Ниагарский водопад — это просто огромное ненужное количество воды, текущей не в ту сторону и падающей с совершенно никчёмной скалы», — сказал однажды вечный пессимист Оскар Уайльд

«Ниагарский водопад — это просто огромное ненужное количество воды, текущей не в ту сторону и падающей с совершенно никчёмной скалы», — сказал однажды вечный пессимист Оскар Уайльд. Однако, если бы он приехал сюда сегодня и провёл некоторое время в Клифтон-Хилл, у него, возможно, была бы другая реакция… дикий ужас.

В 1833 году в районе Клифтон-Хилл был построен первый отель. Офицер британской армии, капитан Огден Крейтон, купил большую часть этой территории и заложил город, который назвал Клифтон, в честь одноимённого города в Бристоле (Англия). В то время реку приходилось пересекать на пароме, и паромная пристань стала как раз центром города. Однако мечты Крейтона о туристической мекке так и не сбылись. Люди не спешили покупать землю в спроектированном им городе.

Хотя мечта капитана не была осуществлена при его жизни, Крейтон был далеко впереди своего времени. В 1920-е годы туризм в Клифтон-Хилл расцвёл. Толпы людей стали стекаться сюда, чтобы посмотреть на Ниагарский водопад. А когда для народа естественная красота водопада быстро стала терять свою привлекательность, были построены аттракционы, отели, появились рестораны. К концу 1940-х годов здесь появился музей восковых фигур и другие достопримечательности. Некогда величественный холм рядом с огромным водопадом сам по себе превратился в настоящую достопримечательность, наполненную жуткими музеями, пип-шоу и всевозможными туристическими ловушками. Своеобразный результат того, что, как считал Уайльд, «огромное ненужное количество воды, текущей не в ту сторону и падающей с совершенно никчёмной скалы».

С тех пор Клифтон-Хилл превратился из скопления нескольких музеев начала 1960-х годов, таких как «Хотите верьте, хотите нет» и Музей рекордов Гиннесса, в море неоновых огней и набор слегка обветшалых достопримечательностей, которые создают смесь восторга и ужаса в своей безвкусице рядом с естественной красотой водопада.

Сегодня в Клифтон-Хилл вы встретите множество совершенно безвкусных туристических достопримечательностей. От музея странностей до мини-гольфа. Клифтон-Хилл почти наверняка либо пощекочет ваше чувство иронии, либо вызовет возмущение осквернением прекрасного природного объекта.

В отличие от Оскара Уайльда, Марк Твен любил Ниагарский водопад и назвал его «одним из прекраснейших сооружений в известном мире». Но, зная острое чувство иронии Твена, можно предположить, что он нашёл бы способ насладиться извращённым безвкусием Клифтон-Хилл.