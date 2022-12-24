Неизвестная Канада: Остров Довер, Новая Шотландия.

Остров Довер, также известный под названием «Гранитная игровая площадка Новой Шотландии», — это настоящий рай для туристов, каякеров, любителей наблюдать за птицами, ловцов волн и скалолазов.

Остров Довер, также известный под названием «Гранитная игровая площадка Новой Шотландии», — это настоящий рай для туристов, каякеров, любителей наблюдать за птицами, ловцов волн и скалолазов.

Остров расположен недалеко от побережья — примерно в 1,2 км от Уэст-Довера, «города» с одной улицей в 45 минутах езды к юго-западу от Галифакса. Довер выглядит как самое отдалённое место на планете, хотя находится он в двух шагах от обитаемой земли и столицы провинции Новая Шотландия. Остров окружают покрытые зеленью валуны, частично погружённые в воды Северной Атлантики. Когда Довер укрывает плотный туман, что бывает довольно часто, сложно различить границу между небом и землёй, востоком и западом, океаном и воздухом. Остров Довер заставляет его гостей почувствовать себя настоящими первопроходцами.

Ежегодного на острове проходит Боулдерфест — популярный праздник походов и альпинизма, длящийся одни выходные. Каждое лето его устраивает Общество скалолазов Новой Шотландии. Билеты на мероприятие обычно распродаются менее чем за 24 часа (без них доступ на Довер в выходные будет закрыт). В любое другое время года остров практически необитаем. Населяет его лишь порядка 50 вымирающих видов флоры и фауны, в том числе, редкий подвид ириса призматического — это цветок с голубыми лепестками, который устилает каменистую местность и произрастает среди тернистых зарослей колючего кустарника. Обычно остров окутывает звенящая тишина, и населяющие его животные чувствительны к постороннему присутствию. Но, услышав людской шум, они быстро возвращаются к своей привычной жизни, а гости острова кажутся им частью их нового окружения. Хотите вы того или нет, вашими новыми друзьями быстро станут любопытные хорьки, чайки, ныряющие птицы и комары.

Путешествие до острова Довер — затея не для слабонервных. Местные жители за пределами Уэст-Довера почти не слышали об этом месте, и на многих морских картах он называется островом Тейлор. Даже летом густой туман и чудовищные волны часто бомбардируют крошечный остров, а погода всегда непредсказуема. Некоторые жители, узнав про ваше желание посетить крошечный участок суши, попытаются убедить вас не плыть к Доверу. Это опасное и непостоянное место. Но, тем не менее, есть способы попасть туда.

Кузнец Норм, живущий на Уэст-Довер-Бранч-Роуд в Уэст-Довере, с радостью разрешит вам припарковать свой автомобиль на его заднем дворе, если вы соберётесь посетить остров. Однако позаботьтесь о парковке заранее, ведь дорожных знаков, указывающих на владения Норма, нет: Уэст-Довер-Бранч-Роуд — это грунтовая тропа без опознавательных знаков, и Норм живет в коттедже с красной крышей возле местного отеля.

Норм даже готов возить авантюристов и их снаряжение за символическую плату. Поездка на остров и обратно на лодке Норма стоит $15 на человека (минимум $75 за раз), и во время неё кузнец расскажет вам несколько интересных историй и проведёт обзорный тур по окрестностям. Проводник обязательно поведает вам об урагане Хуан, обрушившемся на регион в 2003 году. Тогда ветры, волны и штормовые дожди полностью накрыли Довер, а когда непогода утихла, остров стал выглядеть совсем по-другому. Большая часть крупных валунов (размером с дом) раскололась на куски или же была смыта в океан. Слушая истории Норма, нельзя не задаться вопросом о его собственной судьбе на Довере. Пребывание на острове может показаться вам похожим на прогулку по краю глубокой тёмной пропасти.

Если вы решите отправиться на Довер самостоятельно, и у вас будет возможность закрепить лодку на автомобиле и проехать 20 минут от Лоуэр-Проспект до Уэст-Довера, вы можете легко арендовать каяки в «Ист Кост Аутфиттерс» (Лоуэр-Проспект-Роуд 2017, Лоуэр-Проспект, Новая Шотландия). Аренда двухместного каяка на ночь обойдётся вам примерно в $100.

На острове Довер вас не будет покидать чувство, что весь мир принадлежит вам. Следуйте по тропе альпинистов через узкое ущелье к берегу океана, и вы найдёте несколько небольших, расчищенных участков для разбивки лагеря. На Довере нет никаких особых правил, как и людей, но всё же есть стандарты, которым следуют многие его посетители. Установите свою палатку на полянке для кемпинга — на травянистом участке на вершине холма, с которого открывается обзор на потрясающего вида бухту. Волны постоянно врезаются в берег вблизи вас. Место для лагеря почти всегда укутано дымкой из солёных морских брызг, которые создают влажную и прохладную атмосферу. Эта зона является отличной отправной точкой для исследования острова, так как отсюда вы сможете увидеть оба его берега. Разводить костры рекомендуется на пепелищах от прошлых кемпингов. Оставайтесь на тропе альпинистов, которая не обозначена, но по большей части видна и заметна. На острове официально запрещено находиться с собаками. Сворачивая лагерь, не оставляйте после себя ничего.

Отдых на острове совершенно бесплатен. Доступа к пресной воде здесь нет совсем, поэтому не забудьте взять небольшой запас с собой. Тут вы будете подвержены сильным солнечным лучам (даже существует опасность обгореть), шквальному ветру, не забывайте и об острых гранитных валунах, если собираетесь по ним карабкаться. Постоянный гул жужжащих комаров и грохочущих волн на Довере просто ошеломляет. Атмосфера неприветливой дикой природы зарождает в вас чувство, что вы постоянно противостоите чему-то гораздо большему, чем вы сами.

На острове Довер природой создана одна из лучших систем для скалолазания в Восточной Канаде. Здесь есть порядка 100 трудных для покорения валунов. Их сложность варьируется от V0 до V10 (V — шкала для измерения сложности покорения); среди них можно выделить «Оргазмотрон» (V0), «Фактор страха» (V2) и «Орангутан» (V4). Маршруты для путешествий по Доверу полностью зависят от вашей изобретательности и спонтанности. Вы можете свернуть за поворот и придумать новый путь самостоятельно, ведь на острове практически нет ограничений. На подветренной стороне, ближе к побережью, раскинулись пруды, красивые леса и покрытые коврами цветов поля, через которые можно пройти пешком. Летом вы можете поплавать у берега или заняться сёрфингом.