Гуляем по Монреалю: Ратуша

Ратуша в Монреале, также известная как Монреаль Сити Холл, является зданием городской мэрии. Она находится в историческом центре Монреаля на улице Нотр-Дам, между площадью Жака Картье и Парком Марсово Поле. Ближайшая станция метро – Марсово Поле.

Ратуша в Монреале, также известная как Монреаль Сити Холл, является зданием городской мэрии. Она находится в историческом центре Монреаля на улице Нотр-Дам, между площадью Жака Картье и Парком Марсово Поле. Ближайшая станция метро – Марсово Поле.

Оригинальное здание ратуши было построено между 1872 и 1878 годами по проекту архитекторов Анри-Мариса Перро и Александера Купера Хатчисона. Оно имело четыре этажа и было построено в стиле второй империи или второго ампира, который был популярен во второй половине 19-го века. Однако в 1922 году в результате пожара здание было серьезно повреждено, остались только наружные стены.

В ходе восстановительных работ под руководством архитектора Луи Паранта, оставшиеся стены были укреплены стальной конструкцией, и был добавлен еще один этаж в эклектическом стиле боз-ар. Крыша здания была заменена медной кровлей, что существенно изменило общий вид ратуши, но сохранило общую стилистику. Интерьер представляет собой роскошные залы с высокими потолками и изысканными деталями, отражающими эпоху ампира, в которой изначально и было построено здание Ратуши.

Сегодня Ратуша является одной из главных достопримечательностей старого Монреаля и популярным местом для туристов. В ратушном “Зале Почета” регулярно проводятся какие-либо тематические выставки. Но даже просто полюбоваться красивым и старинным зданием – небольшое, но все же удовольствие. Особенно впечатляющим оно представляется в вечернее время, когда зажигается подсветка из огромного количества самых разнообразных фонариков – от бело-ярких, до сине-блеклых.

Старожилы помнят тот день в 1967 году, когда тогдашний президент Франции Шарль де Голь посетил Канаду с официальным визитом. Заезжал он и в наш, практически французский город. Именно с балкона Монреальской ратуши он произнес тогда свою знаменитую речь “Да здравствует свободный Квебек!”, которая впоследствии была подвергнута критике. И хотя в Монреале де Голя приветствовали и рукоплескали ему, отношения с Францией на какое-то время были подорваны и находились в очень прохладной фазе.

Сегодня в здании Ратуши обосновалась городская мэрия. Статус городского муниципалитета ей был присвоен в 1984 году. Именно здесь уже 40 лет принимаются важные решения для развития Монреаля и его жителей. Порой весьма абсурдные, но здание к этому не имеет никакого отношения. На первом этаже здания оборудован выставочный зал, в котором можно узнать информацию о развитии Монреаля с начала прошлого века до наших дней.

В 1984 же году зданию ратуши был присвоен еще один статус – национального памятника Канады.