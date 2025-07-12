Осторожно: ваши отпускные селфи могут привлечь не только лайки, но и воров

С приходом сезона отпусков соцсети наполняются потоками фотографий с пляжей, круизов и далеких городов. Многие делятся планами ещё до вылета, публикуют снимки по дороге в аэропорт, а затем ежедневно выкладывают кадры из отпуска. Но задумываются ли пользователи, что подобная откровенность — фактически приглашение для злоумышленников?

Весенние и летние каникулы — пиковое время для путешествий канадцев, а значит, и для неосторожных публикаций. Согласно опросу, проведённому Allstate Insurance Company of Canada, почти треть активных пользователей соцсетей (31%) размещают информацию о своих поездках до или во время отпуска. Среди молодёжи (18–34 года) эта цифра достигает 46%, а в семьях с детьми — 36%.

В ответ на эти данные компания запустила кампанию Hold That Travel Selfie! — чтобы напомнить: чрезмерная открытость в интернете может обернуться неприятностями. «Сегодня технологии позволяют делиться всем — что мы едим, где бываем, как отдыхаем. Но стоит быть осторожнее», — говорит Доминик Вайянкур, менеджер Allstate.

Эксперты советуют:

Оформить страховку жилья — даже если вы арендуете квартиру или дом, ваши вещи имеют не только материальную, но и эмоциональную ценность.

— даже если вы арендуете квартиру или дом, ваши вещи имеют не только материальную, но и эмоциональную ценность. Проверить настройки приватности — отключить геотеги на фото, чтобы не раскрывать своё местоположение.

— отключить геотеги на фото, чтобы не раскрывать своё местоположение. Публиковать фото только после возвращения — не сообщайте всему миру, что ваш дом пустует.

— не сообщайте всему миру, что ваш дом пустует. Удалить из старых публикаций детали, по которым можно вычислить адрес — номера домов, улицы, видимые на снимках.

— номера домов, улицы, видимые на снимках. Попросить соседей присмотреть за жильём — забирать почту, чистить снег, чтобы дом выглядел обитаемым.

— забирать почту, чистить снег, чтобы дом выглядел обитаемым. Использовать таймеры для света и закрывать шторы .

. Установить сигнализацию — современные системы позволяют следить за домом в реальном времени и быстро реагировать на тревогу.

«Мы не хотим отговаривать людей от путешествий или фотографий, — подчёркивает Вайянкур. — Просто будьте разумны и не облегчайте жизнь злоумышленникам».

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