Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Осторожно: ваши отпускные селфи могут привлечь не только лайки, но и воров

Осторожно: ваши отпускные селфи могут привлечь не только лайки, но и воров

Виктория Христова Июл 12, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 11 Просмотров

С приходом сезона отпусков соцсети наполняются потоками фотографий с пляжей, круизов и далеких городов. Многие делятся планами ещё до вылета, публикуют снимки по дороге в аэропорт, а затем ежедневно выкладывают кадры из отпуска. Но задумываются ли пользователи, что подобная откровенность — фактически приглашение для злоумышленников?

 

Весенние и летние каникулы — пиковое время для путешествий канадцев, а значит, и для неосторожных публикаций. Согласно опросу, проведённому Allstate Insurance Company of Canada, почти треть активных пользователей соцсетей (31%) размещают информацию о своих поездках до или во время отпуска. Среди молодёжи (18–34 года) эта цифра достигает 46%, а в семьях с детьми — 36%.

В ответ на эти данные компания запустила кампанию Hold That Travel Selfie! — чтобы напомнить: чрезмерная открытость в интернете может обернуться неприятностями. «Сегодня технологии позволяют делиться всем — что мы едим, где бываем, как отдыхаем. Но стоит быть осторожнее», — говорит Доминик Вайянкур, менеджер Allstate.

Эксперты советуют:

  • Оформить страховку жилья — даже если вы арендуете квартиру или дом, ваши вещи имеют не только материальную, но и эмоциональную ценность.
  • Проверить настройки приватности — отключить геотеги на фото, чтобы не раскрывать своё местоположение.
  • Публиковать фото только после возвращения — не сообщайте всему миру, что ваш дом пустует.
  • Удалить из старых публикаций детали, по которым можно вычислить адрес — номера домов, улицы, видимые на снимках.
  • Попросить соседей присмотреть за жильём — забирать почту, чистить снег, чтобы дом выглядел обитаемым.
  • Использовать таймеры для света и закрывать шторы.
  • Установить сигнализацию — современные системы позволяют следить за домом в реальном времени и быстро реагировать на тревогу.

«Мы не хотим отговаривать людей от путешествий или фотографий, — подчёркивает Вайянкур. — Просто будьте разумны и не облегчайте жизнь злоумышленникам».

Подписывайтесь на наши YouTube  и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*