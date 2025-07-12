Американских туристов в Восточных кантонах Квебека встречают с объятиями

Весной этого года туристические агентства Восточных кантонов Квебека заметили тревожную тенденцию: количество гостей из США сократилось почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По словам директора по работе с посетителями Туристического офиса Восточных кантонов Катрин Кариньян-Лавассер, американцы звонили в гостиницы и на туристические объекты, чтобы узнать, будут ли им рады, смогут ли они объясниться на английском и не столкнутся ли с предубеждением.

«Мы слышали настоящую тревогу, — говорит Кариньян-Лавассер. — Американцы буквально спрашивали: “Нас примут? К нам будут добры? Нас обслужат на английском?” Очевидно, политическая и экономическая ситуация последних месяцев вызвала у них опасения, и это стало для нас тревожным сигналом».

Американцы составляют около 6% всех туристов Восточных кантонов, ежегодно принося региону почти 73 миллиона долларов экономического эффекта.

Ответ — рекламная кампания «Come Hug It Out»

Чтобы развеять сомнения гостей из США, Туристический офис запустил теплую и юмористическую рекламную кампанию «Come Hug It Out» («Давайте обнимемся»). В 30-секундном ролике американский турист робко подходит к стойке отеля Ripplecove Hotel and Spa в городе Айерс-Клифф.

— Простите, я не говорю по-французски. Я просто турист, — говорит он, а затем шепчет: — Я американец.

Сотрудница отеля нажимает на красную кнопку под стойкой, откидывает столешницу и выходит, чтобы обнять гостя.

«Этот ролик — не только веселое приглашение, но и настоящий символический жест, — объясняет Кариньян-Лавассер. — Мы хотим показать, что жители Восточных кантонов — открытые, добрые и искренние люди».

Кампания принесла ощутимые результаты

Туристический офис отмечает: с 26 мая трафик на англоязычную версию сайта вырос на 83% и превысил 90 тысяч уникальных посетителей. Число пользователей из США увеличилось на 137%. Рекламный ролик просмотрели более 5,5 миллионов раз в Instagram, YouTube и Facebook.

Среди комментаторов в соцсетях оказалась и номинантка на премию «Оскар» актриса Шэрон Стоун, написавшая: «Спасибо. Нам нужны объятия».

«Многие американцы звонят и пишут нам: они сомневались, стоит ли ехать этим летом в Квебек, но после просмотра рекламы почувствовали уверенность и решили не отменять поездку, — говорит Кариньян-Лавассер. — Мы видим рост бронирований, к нам приезжают туристы не только из Новой Англии, но и со всей Америки».

Главное — человеческое отношение

По словам организаторов, кампания была нацелена не столько на привлечение гостей из-за выгодного курса валют, сколько на передачу послания человеческой теплоты и поддержки.

«Мы читаем сотни комментариев, где американцы пишут: “Спасибо, нам это было нужно”. Многие признаются, что растрогались после просмотра, а канадцы в ответ заверяют: “Вы здесь всегда желанные гости”», — отмечает Кариньян-Лавассер.

Несмотря на весенний спад, кампания помогла вернуть доверие американских туристов, повысить интерес к региону и укрепить добрососедские отношения между Квебеком и США.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.