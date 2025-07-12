Новинки eTVnet: такие горячие, даже кондиционер не поможет!

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Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

По мотивам сказки Александра Волкова. В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями, Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом, придется отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город – на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.

Сто лет тому вперед

По мотивам одноименной повести Кира Булычева. Они живут в разных мирах. Коля Герасимов — в Москве 2024 года, Алиса Селезнева — на сто лет позже. Коля — обычный старшеклассник, ему нет дела до будущего. Алису не отпускает прошлое: она пытается найти маму, которая пропала, сражаясь с космическими пиратами. Встреча Алисы и Коли станет началом невероятных приключений.

На сопках Маньчжурии

Август 1945 года. Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, требуя ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и не допустить взрыва складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых разведвзвод, которому предстоит найти завод. В составе взвода — сержант Сан Ли по прозвищу Саня и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы получить информацию о местонахождении завода, разведчикам нужно добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В разведгруппу также включают опытного агента Ивана Журавлева, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, убившим 10 лет назад его семью. Исимура командует заводом и концлагерем, где на живых людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлев и Исимура вступают в смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.

Танюшка

Танюшка — деревенская девушка, замужем за вахтовиком Николаем. После десяти лет брака муж изменяет ей с лучшей подругой и соседкой Ларисой. Таня не может простить измену и предлагает Николаю развестись. Тем временем бизнесмен Виктор тоже переживает предательство. Жена изменила ему с его подчиненным Алексеем, который еще и нанял бандитов. Под видом полицейских они похитили Виктора, чтобы узнать номера его счетов и пароли. Но когда Виктор отказался говорить, его убили, а тело бросили в лесу. Случайной свидетельницей преступления оказывается Танюшка. Она узнает, что Виктор чудом остался жив, и ей приходится прятать его у себя в доме. Виктор влюбляется в свою спасительницу, однако вскоре выясняется, что Николай тоже имеет виды на бывшую жену.

Батя 2. Дед

Действие разворачивается в трех эпохах — в 1940-х, 1990-х и нашем времени. Макс и Ирина, оказавшиеся на грани развода, больше не живут вместе. Когда родители обнаруживают, что их сын Дима сбежал из дома, супруги отправляются на его поиски вместе с Владом, семейным психологом и ухажером Ирины. Вскоре они узнают, что Дима поехал к своему дедушке, отцу Макса — Бате. Произошедшее навевает Максу воспоминания о его собственном детстве, когда родители, тоже в процессе развода, отправили его в деревню к Деду. Макс вспоминает о том непростом, но таком важном лете, о том, как встретил свою первую любовь, о рассказах деда про свою фронтовую молодость и поиски возлюбленной, ради которой он проехал через всю страну.

Сломанная стрела

В прошлом капитан СОБРа Максим Нестеров не успел помешать террористам привести в действие взрывное устройство, из-за чего его дочь погибла. Жена Нестерова не смогла простить ему ее смерть и решила уйти от супруга. Чтобы вывести своего друга из тяжелого психологического состояния, бывший коллега Нестерова Егор приглашает его погостить на черноморском побережье. Поездка к морю складывается не самым лучшим образом. Максим решает примкнуть к туристической группе, где знакомится с Надей — девушкой, которая начинает ему симпатизировать. Вместе с другими отдыхающими они случайно выходят к деревне нелегальных золотоискателей и оказываются в ловушке бандитов. Нарушители закона явно не рады нежданным свидетелям и хотят избавиться от них. Максиму придется противостоять преступникам и спасти Надю вместе с остальными туристами. Его борьба окажется непростой, так как за злодеями стоят еще более могущественные силы.

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