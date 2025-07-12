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Новости В Монреале советник округа Вердан ушёл из партии после скандальных высказываний об индейцах
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В Монреале советник округа Вердан ушёл из партии после скандальных высказываний об индейцах

Степан Артемьевский Июл 12, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 16 Просмотров

Советник округа Вердан Энрике Мачадо подал в отставку из партии Projet Montréal после того, как его комментарий в социальных сетях вызвал волну возмущения из-за оскорбительных высказываний в адрес коренных народов.

 

Мачадо, представляющий район Шамплен–Иль-де-Сёр и уроженец Венесуэлы, оставил спорный комментарий под постом венесуэльской инфлюэнсерши Софии Сааведры, которая хвалила новую 3D-рекламную панель в Каракасе. На испанском языке он написал:
«Серьёзно? Ты удивлена этим? Хаха. Венесуэльцы как индейцы: дай им зеркальца и блестящие штучки — и они будут в восторге».

Эти слова вызвали резкую реакцию Сааведры и других пользователей соцсетей. В заявлении партии Projet Montréal комментарий был назван «неприемлемым».

«Ценности инклюзивности, уважения и вклад в примирение с коренными народами лежат в основе принципов, которыми руководствуется Projet Montréal. Высказывания господина Мачадо противоречат ценностям нашей партии, нашего лидера и мэра», — говорится в заявлении.

После скандала Мачадо снял свою кандидатуру с предстоящих муниципальных выборов и вышел из состава фракции Projet Montréal. Он также был членом команды, поддерживающей кандидата в мэры округа Вердан Селин-Одри Бореар.

«После размышлений господин Мачадо сообщил нам о своём решении выйти из фракции Projet Montréal и не баллотироваться на новый срок. Мы считаем это верным решением в сложившихся обстоятельствах», — отметили в партии.

По сообщениям СМИ, позже Мачадо извинился на своей странице в Facebook, однако вскоре его аккаунт был деактивирован, а профиль в X (бывший Twitter) стал закрытым.

Энрике Мачадо занимает пост муниципального советника первый и единственный срок. До окончания мандата 2 ноября он останется независимым депутатом.

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