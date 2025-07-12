В Монреале советник округа Вердан ушёл из партии после скандальных высказываний об индейцах

Советник округа Вердан Энрике Мачадо подал в отставку из партии Projet Montréal после того, как его комментарий в социальных сетях вызвал волну возмущения из-за оскорбительных высказываний в адрес коренных народов.

Мачадо, представляющий район Шамплен–Иль-де-Сёр и уроженец Венесуэлы, оставил спорный комментарий под постом венесуэльской инфлюэнсерши Софии Сааведры, которая хвалила новую 3D-рекламную панель в Каракасе. На испанском языке он написал:

«Серьёзно? Ты удивлена этим? Хаха. Венесуэльцы как индейцы: дай им зеркальца и блестящие штучки — и они будут в восторге».

Эти слова вызвали резкую реакцию Сааведры и других пользователей соцсетей. В заявлении партии Projet Montréal комментарий был назван «неприемлемым».

«Ценности инклюзивности, уважения и вклад в примирение с коренными народами лежат в основе принципов, которыми руководствуется Projet Montréal. Высказывания господина Мачадо противоречат ценностям нашей партии, нашего лидера и мэра», — говорится в заявлении.

После скандала Мачадо снял свою кандидатуру с предстоящих муниципальных выборов и вышел из состава фракции Projet Montréal. Он также был членом команды, поддерживающей кандидата в мэры округа Вердан Селин-Одри Бореар.

«После размышлений господин Мачадо сообщил нам о своём решении выйти из фракции Projet Montréal и не баллотироваться на новый срок. Мы считаем это верным решением в сложившихся обстоятельствах», — отметили в партии.

По сообщениям СМИ, позже Мачадо извинился на своей странице в Facebook, однако вскоре его аккаунт был деактивирован, а профиль в X (бывший Twitter) стал закрытым.

Энрике Мачадо занимает пост муниципального советника первый и единственный срок. До окончания мандата 2 ноября он останется независимым депутатом.

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