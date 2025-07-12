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Праздничный фейерверк - это красиво. Но будьте осторожны. Случаются несчастные случаи.

Международный конкурс фейерверков Loto-Québec продолжаются

Степан Артемьевский Июл 12, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 13 Просмотров

В Монреале стартовал ежегодный Международный конкурс фейерверков Loto-Québec: залпы прозвучат с территории парка развлечений La Ronde в 22:00.

 

Водителям и жителям районов Лонгёй и Монреаля стоит учитывать, что движение, включая мост Жака Картье, будет перекрыто с 20:00 до полуночи.

Расписание шоу, стран и тем в этом году:

  • Четверг, 17 июля: Швейцария (Autour des comédies musicales)
  • Четверг, 24 июля: США (Metal)
  • Воскресенье, 27 июля: Франция ([Re]Connection)
  • Четверг, 31 июля: Трибьют Тейлор Свифт

Для получения точной информации о перекрытиях дорог рекомендуется посетить сайт Quebec511.info.

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