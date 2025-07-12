Международный конкурс фейерверков Loto-Québec продолжаются

В Монреале стартовал ежегодный Международный конкурс фейерверков Loto-Québec: залпы прозвучат с территории парка развлечений La Ronde в 22:00.
Водителям и жителям районов Лонгёй и Монреаля стоит учитывать, что движение, включая мост Жака Картье, будет перекрыто с 20:00 до полуночи.
Расписание шоу, стран и тем в этом году:
- Четверг, 17 июля: Швейцария (Autour des comédies musicales)
- Четверг, 24 июля: США (Metal)
- Воскресенье, 27 июля: Франция ([Re]Connection)
- Четверг, 31 июля: Трибьют Тейлор Свифт
Для получения точной информации о перекрытиях дорог рекомендуется посетить сайт Quebec511.info.
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