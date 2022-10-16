Неизвестная Канада: Театр «Зимний сад»

В этом театре лиственные растения каскадом опускаются вниз, покрывая потолок завесой флоры. Фрески с картинами природы украшают стены, заставляя зрителей чувствовать себя частью захватывающего приключения в саду.

В 1913 году в центре Торонто был построен главный кинотеатр сети магната Маркуса Лоу. В нём сконструировали две отдельные сцены на разных уровнях. На первом этаже располагался театр «Элгин», оформленный в традиционных красных и золотых тонах с классическими деталями интерьера. Но для «Зимнего сада», располагавшегося на семь этажей выше, архитектор решил использовать новые идеи.

Стены были расписаны фресками растений, решётками и даже изображением странного фонарного столба, а потолок был покрыт настоящими сухими листьями (всё это первоначально предназначалось для внешней отделки). В рамках этого причудливого фэнтезийного декора освещающие лампы «превратились» в фонари, а колонны — в стволы деревьев. Сама сцена представляла собой небо с нарисованными облаками и подсвеченной Луной.

Комплекс первоначально создавался для постановок в жанре водевиль, но к 1920-м годам рост киноиндустрии уменьшил популярность этих эстрадных представлений. Реагируя на снижение количества зрителей, театр «Элгин» был превращен в кинотеатр. В 1928 году, всего после 15 лет работы, двери в «Зимний сад» были просто заперты. Они оставались закрытыми в течение следующих 53 лет.

В 1960-х годах театр «Элгин», продолжая обслуживать кинорынок, был оснащён изогнутым экраном «Cinerama», для установки которого потребовалось снять оперные балконы. Любопытно, что экран так никогда не был использован, а пустую трату просто прикрыли занавесом после того, как владельцы передумали. В 1970-х здание продолжило угасать, и этот когда-то великий театральный комплекс стал самым известным местом показа эротики и порнофильмов. Последним фильмом, показанным в начале 1980-х, стала картина «Что видел шведский дворецкий».

В 1981 году на горизонте появилась угроза сноса здания, но вовремя появился Фонд наследия Онтарио, который приобрёл помещения. Специалисты по реставрации и армия добровольцев тщательно восстановили оба театра.

Реконструкция включала чистку оригинальной краски с помощью сырого теста и плетение потолка из более чем 5 000 веток бука. Бюджет проведённых мероприятий составил 29 млн $. Теперь вновь функционирующий театральный комплекс «Элгин и Зимний сад» — это единственный в мире работающий двухуровневый театр эдвардианской эпохи.