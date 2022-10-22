Неизвестная Канада : Озеро Оканаган (Okanagan Lake)

В переводе название озера обозначает место воды. Оканаган — остаток древнего ледникового озера, отступившего 10000 лет тому назад.

В переводе название озера обозначает место воды. Оканаган — остаток древнего ледникового озера, отступившего 10000 лет тому назад. Отступая, озеро оставило после себя плодороднейшие террасы. Самый теплый район Канады, долина Оканаген — подлинное пиршество для глаз.

Здесь достаточно сухо, эти места даже можно назвать пустыней, однако ближе к северу выращивают вишни, персики, груши, абрикосы, сливы, яблоки и виноград. Весной плодовые деревья покрываются цветами, так что весна – особенно приятное время для посещения. Осень также прекрасна, в это время созревает виноград. Виноградарство — серьезный бизнес в долине Оканаген. Жители Британской Колумбии по праву гордятся своими винами, Келоуна в долине Оканаген – центр винопроизводства.

Можно сказать, это истинно французский уголок. Обязательно совершите экскурсию по виноградникам и продегустируйте местные вина. Летом здесь можно отдыхать на бескрайних песчаных пляжах, плавать, рыбачить и нырять в живописном озере. Можно также отправиться на одно из множества первоклассных полей для гольфа либо осмотреть какой-нибудь из парков.

Любителям природы предлагаем совершить однодневную поездку в провинциальный парк «Озеро Вазо» в 25 км к югу от Пентиктона, где на утесах обитают снежные бараны-толстороги, а в зарослях ив и в кустарниках на побережье можно увидеть множество птиц. Здесь часто встречаются лебеди-трубачи, утки, канадские казарки, каролинские утки и т.д.

Озеро Оканаган (англ. Okanagan Lake) – озеро в провинции Британская Колумбия в Канаде. Расположено в южной части провинции в одноимённой долине примерно в 100 км от границы США. Одно из достаточно больших озёр Канады — площадь 351 км². Высота над уровнем моря 342 метра. Ледостав с января по февраль.

Дэвид Стюарт из Тихоокеанской меховой компании первым начал пушную торговлю в долине Оканаган в 1811 году. После него здесь побывали миссионеры, золотоискатели и лесоторговцы. Но теплый климат и плодородная земля очень благоприятствовали виноградарству и садоводству. Долина славится своими винами и прекрасными фруктовыми садами, которые обеспечивают Ванкувер черешней, персиками и яблоками. Одним из основных занятий для местных жителей также является туристический бизнес. Развито любительское и спортивное рыболовство на радужную форель и лосося.

По легендам местных индейцев в озере обитает огромное чудовище Огопого, можно сказать местный вариант Лох-Несского чудовища.