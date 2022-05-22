ВОЗ: Оспой обезьян заразились около 80 человек в 11 странах мира

В мире обнаружено порядка 80 случаев заражения оспой обезьян, такое число указывается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ночь на 21 мая

В мире обнаружено порядка 80 случаев заражения оспой обезьян, такое число указывается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в ночь на 21 мая, на момент публикации соответствующей записи в Twitter.

Также сообщается, что еще по поводу 50 случаев специалисты проводят расследование. В ВОЗ добавили, что данное заболевание зафиксировано в 11 странах, при этом оспа обезьян, как отмечается, не свойственна для данных территорий. Эти страны: Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Канада, Португалия, США, Франция и Швеция.

«Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными», — говорится в сообщении.

Как сообщили в ВОЗ, данное заболевание может распространяться только при тесном контакте, и указали, что в число повышенного риска входят работники здравоохранения, члены семьи и интимные связи.

В ВОЗ назвали также неприемлемым «стигматизацию» людей, заболевших оспой обезьян, так как это может привести к тому, что люди не будут обращаться к врачам.

Однако, как отмечается, от оспы обезьян нет специального лечения или вакцины. Тем не менее предшествующая вакцинация против обычной оспы обеспечивает также хорошую профилактику этого заболевания.

Вирус оспы обезьян распространился в апреле-мае в ряде стран Западной Европы и был выявлен и на других континентах.

Симптомы оспы обезьян длятся в течение нескольких недель, в некоторых случаях они могут привести к медицинским осложнениям и даже смерти.