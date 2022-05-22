Месть за НАТО: Россия перекрывает газ Финляндии

Ранее Россия оставила без газа Польшу.

В субботу Россия приостановила экспорт газа в соседнюю Финляндию. Этот символичный шаг был сделан всего через несколько дней после того, как скандинавская страна подала официальное заявление на вступление в НАТО. Россия поставляла газ Финляндии почти 50 лет.

Финская государственная газовая компания Gasum заявила, что “поставки природного газа в Финляндию по контракту были прекращены Россией в субботу в 7 утра по местному времени” (04:00 по Гринвичу).

В начале месяца Москва также прекратила экспорт электроэнергии в Финляндию после более раннего решения финской государственной нефтяной компании Neste заменить импорт российской сырой нефти сырой нефтью из других стран. Таким образом энергетические связи Финляндии с Россией практически прекратились.

Финляндия заявила, что не видит особой проблемы в прекращении поставок газа. Природный газ составляет лишь около 5% от общего потребления энергии в Финляндии. Почти весь этот газ поступал из России и использовался в основном промышленными компаниями, при этом лишь около 4000 домохозяйств пользуются газовым отоплением.

Gasum заявила, что теперь будет поставлять природный газ своим клиентам из других источников по подводному газопроводу Balticconnector, который проходит между Финляндией и Эстонией и соединяет финскую и балтийскую газовые сети.