Гуляем по Монреалю: рынок Бонсекур

Куда сегодня пойдем погулять? Правда виртуально, но все же… Давайте-ка сходим в одно очень интересное здание, которое знакомо каждому монреальцу.

Marché Bonsecours, признан одним из десяти лучших исторических зданий Канады и уже давно стал обязательной остановкой при посещении Старого Монреаля. А раз так – нам туда!

Посмотрите, сколько вокруг всего! Просто гроздь достопримечательностей! Старый Порт – излюбленное место прогулок и монреальцев, и туристов. Тут же рядышком приютился Монреальский интерактивный научный центр, где столько всего интересного и познавательного, кинотеатр IMAX – тоже место, где любят проводить выходные монреальцы. Далее – уже знакомая всем нам площадь Жака Картье, о которой я недавно рассказывала. И конечно же, мэрия Монреаля, музей Шато Рамеза, часовня Нотр-Дам-де-Бон-Секур, музей Маргерит-Буржуа и Национальный исторический памятник сэру Жоржу-Этьену Картье, о котором также недавно шла речь!

Ну, как вам расположение? Правда, восхитительно! Но это сейчас тут такая одуряющая восторгом красота. А раньше было все гораздо скромнее и прозаичнее. Об этом и рассказ.

Место, где в конечном итоге будет построен рынок Бонсекур, было центром социальной и культурной деятельности колонии. Немного позже это здание сделал своей резиденцией сэр Шарль Ле Мойн, который в будущем носил псевдоним Лонгей, известный торговец.

Франсуа Биго, последний интендант Новой Франции, жил там с 1749 года до своего возвращения во Францию. Позже он перепродал этот особняк Джону Молсону, тому самому пивовару, которого сейчас знает каждый житель нашего города.

А этот самый Молсон любил не только пиво. Он обожал театр и часть этого здания он отдал под театральные подмостки, где Чарльз Диккенс и его группа актеров из самодеятельного театра устраивали постановки. Вот, представьте себе, в нашем Бонсекуре выступал сам Диккенс, любимый многими писатель. Знали ли вы об этом? Я лично узнала совсем недавно!

Время шло. Сын Джона Молсона по каким-то причинам решил продать сначала часть земли возле своего особняка, а затем и весь особняк городу. И архитектор по фамилии Футнер решил построить на месте особняка нечто невероятное!

Как гласят документы, он сказал, что “берега Святого Лаврентия будут украшены зданием, достойным этой реки, которая неустанно делится с нами своим богатством”. Сказано – сделано! Началось строительство.

Размах был грандиозным. Все лучшее, что только мог вообразить и создать архитектор, было внесено в проект здания. Величие и могущество, грандиозность и достоинство, захватывающие дух масштабы и переплетение стилей… Все получило свое воплощение в этом здании.

И этот размах был замечен и оценен журналом “Award”, который признает рынок Bonsecours одним из десяти главных достижений в истории канадской архитектуры. Представляете, какие грандиозные строения есть в нашем городе! А мы все бежим, бежим… Не замечаем истории, которая практически на каждом шагу.

А вот в те времена, в середине XIX века – заметили. И даже предложили сделать здание рынка Бонсекур Парламентским Домом. Ну, Парламент не перенесли, а вот мэрия размещалась в этом здании более четверти века.

А само здание было торжественно открыто в самый главный праздник провинции – День Жана Батиста 24 июня 1846 года. Правда, не все отделочные работы были завершены, но это не испортило грандиозный праздник в нашем городе. А через шесть лет здесь прошла первая ярмарка, на которой были представлены все достижения в области сельского хозяйства, какие на тот момент были в Канаде. В 1856 году на рынке Бонсекур состоялся знаменитый фестиваль поездов.

На сегодняшний день Бонсекур представляет собой двухэтажное здание, выполненное в колониальном стиле, выкрашенное в серые цвета с большим куполом на главной башне.

Сегодня там располагаются кафе, уютные рестораны и маленькие магазинчики, которые могут предложить посетителям разнообразные товары на любой вкус, от ювелирных изделий до посуды и одежды. В теплую погоду работают рестораны и террасы, где подают блюда местной кухни. Открыт рынок семь дней в неделю, начиная с 10 утра.

Ну что, может в суете будней, у вас найдется время посетить это великолепное здание. Не шопинга ради, а эстетического удовольствия для! Рекомендую! Разочарованными вы точно не уйдете!