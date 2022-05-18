Примут в ближайшее время: Швеция и Финлядния официально подали заявки на вступление на НАТО

Но Турция пытается выступить против.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что военный альянс готов воспользоваться историческим моментом и быстро принять меры, чтобы позволить Финляндии и Швеции вступить в его ряды. Послы двух стран передали официальные заявления на вступление.

“Я тепло приветствую просьбы Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО. Вы — наши ближайшие партнеры, — сказал Столтенберг. – Все союзники согласны с важностью расширения НАТО. Мы все согласны с тем, что мы должны стоять вместе, и мы все согласны с тем, что это исторический момент, которым мы должны воспользоваться”

Россия, чье нападение на Украину подтолкнуло страны к вступлению в военную организацию, уже предупредила, что не будет приветствовать расширение НАТО и “может ответить”.

Союзники во главе с США и Великобританией дали понять, что они готовы оказать поддержку безопасности Финляндии и Швеции во время переходного периода, если Путин попытается их спровоцировать или дестабилизировать.

Финляндия и Швеция тесно сотрудничают с НАТО. У них мощные демократии, хорошо финансируемые вооруженные силы, и они вносят свой вклад в военные операции альянса и охрану воздушного пространства. Любые препятствия, с которыми они столкнутся, будут носить чисто технический или, возможно, политический характер.

Канада заявила что рассчитывает ратифицировать свой протокол о присоединении всего через несколько дней.