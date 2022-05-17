Турции грозит исключение из НАТО за препятствование расширению альянса

Обозреватель CNN Дэвид Андельман полагает, что если Турция продолжит препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии саму республику могут исключить из Североатлантического альянса.

Обозреватель CNN Дэвид Андельман полагает, что если Турция продолжит препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии саму республику могут исключить из Североатлантического альянса.

«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того, как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», — прокомментировал Андельман заявления турецкого лидера о несогласии принять Хельсинки и Стокгольм в альянс.

При этом журналист соглашается, что такой выбор может привести к ослаблению позиций НАТО в стратегически важном регионе. Он напомнил о важности контроля альянсом стратегического Босфора и доступа к Черному морю.

Андельман привел мнение гарвардского профессора Роберта И. Ротберга, директора-основателя программы внутригосударственных конфликтов в Школе государственного управления имени Кеннеди который говорит об устаревании правила единогласного решения для альянса, несмотря на то, что страны-участницы задекларировали приверженность демократическим подходам.

Ротберг утверждает, что такое правило изначально было «глупым» и советует пересмотреть его.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, что Анкара не одобряет членство Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти две скандинавские страны не выдают Турции членов организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и Рабочей партии Курдистана.

Финляндия и Швеция много лет сохраняли нейтралитет и не вступали в ряды Североатлантического альянса, однако заговорили об этом на фоне боевых действий на Украине. В минувшие выходные финские и шведские власти официально объявили о решении подать заявку на членство в НАТО.