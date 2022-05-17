Клуб NONSTOP 24/24 – новая веха в ночной жизни Монреаля

План предусматривает пилотный проект, который продлит часы работы некоторых баров этим летом, чтобы проверить эффект от того, что они будут работать непрерывно в специально отведенных зонах

Вечеринки в Монреале могут быть масштабнее и длиться дольше, чем когда-либо на законных основаниях, если предстоящие NONSTOP 24/24 и другие ночные мероприятия этим летом окажутся успешными. Всего за несколько дней до объявленной городом 29-часовой мега-вечеринки, мэр Валери Плант объявила о возрождении ночной жизни Монреаля.

План предусматривает пилотный проект, который продлит часы работы некоторых баров этим летом, чтобы проверить эффект от того, что они будут работать непрерывно в специально отведенных зонах. Город также инвестирует в снижение уровня шума в ночных заведениях, чтобы уменьшить любое негативное воздействие на жителей.

“Есть люди, которые хотят спать, и есть те, кто хочет веселиться”, – говорится в заявлении Плант.

“Вечеринки – это часть ДНК Монреаля, и ночная жизнь является важным экономическим фактором для мегаполиса”.

Новое исследование, опубликованное в понедельник командой NONSTOP 24/24 и конференцией Sommet de la nuit по ночной культуре, показало, что ночные художественные и культурные мероприятия приносят городу доход в размере 2,26 миллиарда долларов и поддерживают более 33 000 рабочих мест. Отчет показывает, что 22 процента туристов посещают Монреаль из-за его ночных развлечений. Это означает, что увеличение ночного туризма в городе до 33 процентов может принести в местную экономику дополнительные 676 миллионов долларов.

“План действий города предусматривает четкий график, который должен привести к принятию политики ночной жизни нынешним летом”, – сказал генеральный менеджер 24/24 Матье Гронден.

Монреаль инвестирует 2,1 миллиона долларов в развитие ночной жизни, поддержку бизнеса, продвижение мероприятий, разработку политики и тестирование пилотных проектов.

Начиная с этого лета и до 2024 года будет выделено около 1,4 миллиона долларов на выбор тех мест проведения мероприятий, которые хотели бы улучшить звукоизоляцию. Цель состоит в том, чтобы уменьшить шум, создаваемый ночными клубами, чтобы они могли оставаться открытыми позже для желающих.

“Монреаль полон неиспользованного потенциала ночного туризма”, – сказал президент и генеральный директор Tourisme Montréal Ив Лалумьер.

“Внедрение надлежащего управления, регулирования и консультаций позволит внести коррективы, необходимые для эффективного баланса между качеством жизни монреальцев и развитием ночного туризма”.

Консультации являются основным компонентом городского плана с постоянным взаимодействием с владельцами бизнеса.

Даже Sommet de la nuit откроется в среду бесплатной консультацией с открытым микрофоном о ночной жизни Монреаля. Мероприятие соберет местных заинтересованных сторон для обмена идеями о том, как стимулировать ночную экономику города, реагировать на жалобы на шум в жилых домах и повышать международный авторитет Монреаля как места ночной жизни. Регистрация требуется заранее.

NONSTOP 24/24 – это первое из серии ночных ночных заведений, одобренных городом, которому разрешено работать после 3 часов ночи. Кроме того, ему предоставлена исключительная лицензия на спиртные напитки, чтобы алкоголь можно было подавать на вечеринке с 10 часов вечера в субботу до 3 часов ночи в понедельник. Заведение будет популяризировать местных и международных артистов непрерывно в течение более 24 часов.