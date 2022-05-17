Рынок недвижимости: активность, спад или стабильность?

В своем квартальном отчете APCIQ отмечает, что рост цен «несколько смещен из-за большей доли объектов, торгуемых в высоких ценовых диапазонах, по сравнению с прошлым годом»

Стоимость домов на одну семью, проданных в Сен-Жан-сюр-Ришелье, продолжала расти в течение первых трех месяцев 2022 года. Средняя цена достигла нового максимума и теперь составляет 535 000 долларов, согласно квартальной статистике Профессиональной ассоциации брокеров недвижимости Квебека (APCIQ). Этот новый рост цен в сочетании с повышением процентных ставок, как правило, вызывает некоторое замедление на рынке недвижимости. Однако спрос, который остается высоким, продолжает оказывать давление.

Рынок недвижимости продолжал замедляться в первом квартале 2022 года. Количество продаж жилья (для одной семьи, кондоминиумов и plex) составило 322, что на 19% меньше, чем в первом квартале 2021 года.

Что касается жилых домов на одну семью, то продажи 231 за первые три месяца года сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Несмотря на это замедление, активность в сфере недвижимости остается на историческом среднем уровне до шока, вызванного пандемией COVID-19, сообщает APCIQ.

С начала года предложение оставалось очень низким, а спрос-очень высоким. Эта ситуация продолжала оказывать повышательное давление на стоимость сделок. Средняя цена в Сен-Жан-сюр-Ришелье составила 496 000 долларов (+24%), в то время как средняя цена составила 535 428 долларов (+22%). Для сравнения, средняя цена составила 321 903 $в первом квартале 2020 года. За два года средняя цена проживания на одну семью в Сен-Жан выросла на 66,3 %.

Именно в районе Сен-Люк/Ла-Акадия самые дорогие дома. Средняя цена составила 617 630 долларов в первом квартале 2022 года.

В своем квартальном отчете APCIQ отмечает, что рост цен «несколько смещен из-за большей доли объектов, торгуемых в высоких ценовых диапазонах, по сравнению с прошлым годом». Реальность, которую наблюдают в Сен-Жан-сюр-Ришелье брокеры по недвижимости. «Раньше было трудно продавать более дорогие дома» и теперь у нас было много клиентов для такого типа недвижимости”, – отмечает Седрик Лебо, брокер по недвижимости и президент RE/MAX Evolution. Он также отмечает, что избыток денег все еще присутствует, но он менее яркий.

Рынок домов стоимостью 500 000 долларов и ниже остается сложным. «Это проблематично, потому что по такой цене практически нет жилых домов»,-отмечает Александр Дерошер, брокер-владелец Royal LePage Excellence.

Недавние и предстоящие повышения процентных ставок также заставляют некоторых покупателей быстрее реализовать свои планы по покупке. “Процентные ставки беспокоят людей. У нас есть два типа клиентов. У некоторых есть чувство срочности и они более агрессивны, потому что опасаются повышения ставок, в то время как другие решили подождать из-за того, что произойдет», – добавляет Мишель Бенуа, брокер по недвижимости в Proprio Direct.

Однако быстрый рост цен, по мнению экономистов, подойдет к концу, особенно с ростом ставок по ипотечным кредитам, что поможет охладить рынок.

“Менее устойчивый спрос, особенно со стороны первых покупателей, которые обычно имеют более ограниченный бюджет, будет постепенно ослаблять ценовое давление. Ожидается, что ситуация с перекупом постепенно исчезнет, что обеспечит некоторую стабилизацию цен к концу 2022 года. Корректировка цен на более низкие цены может даже произойти в следующем году в Квебеке, поскольку повышение процентных ставок будет сильнее ощущаться на домохозяйствах», – пишет Элен Беген, главный экономист Desjardins, в исследовании по жилищному строительству, опубликованном 28 апреля.

Бегин оценивает, что рост цен в этом году, как ожидается, превысит 10% в Квебеке, учитывая, что 2022 год начался в полную силу, «и это несмотря на некоторую стабилизацию во второй половине года. Фрэнсис Кортеллино, экономист канадской ипотечной и жилищной компании, также считает, что рост средней цены на жилье на одну семью, как ожидается, составит около 10% в большом регионе Монреаля в 2022 году, согласно анализу, опубликованному в конце апреля.

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