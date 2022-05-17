В погоне за бустером: канадцы снова устраивают прививочный туризм в США

Ранее жители Британской Колумбии возили в Штаты детей на вакцинацию от COVID-19.

В отличие от Квебека, где четвертая доза вакцины от ковида доступна всем взрослым, Британская Колумбия предлагает вторые бустеры только ограниченным группам населения. Это лица в возрасте 70 лет и старше, коренные жители старше 55 лет, люди, живущие в домах престарелых, и те, кто считается чрезвычайно уязвимым к тяжелой инфекции.

Несмотря на то, что на сегодняшний день в провинции сделано около 112 000 четвертых доз, все больше жителей региона рассматривают возможность поездки в штат Вашингтон для получения четвертой дозы вакцины против COVID-19.

Согласно веб-сайту Министерства здравоохранения Вашингтона, для получения бесплатной вакцины от COVID-19 в штате гражданство не требуется. Также не требуется какая-либо форма медицинского страхования. Центры США по контролю за заболеваниями признали, что любой человек в возрасте 12 лет и старше с умеренным или тяжелым иммунодефицитом имеет право на получение четвертой дозы. Любой человек в возрасте 50 лет и старше также может получить ее, независимо от общего состояния здоровья.

Министр здравоохранения Британской Колумбии Адриан Дикс на вопрос о жителях, едущих на юг за прививками, подчеркнул, что его правительство “следует за наукой” и указаниями федеральных чиновников. Он также отметил, что более миллиона человек в провинции были приглашены для получения своей первой бустерной дозы, но еще не сделали этого.