Между Мексикой и США обнаружен 500-метровый наркотуннель

В то же время из США в Канаду контрабандисты передают оружие с помощью дронов.

Американские власти в понедельник объявили об обнаружении крупного туннеля для контрабанды наркотиков длиной в шесть футбольных полей.

Отмечается, что секретный проход из Тихуаны в Сан-Диего имел железнодорожную и вентиляционную системы, электричество и усиленные стены. Длина туннеля 532 метра, диаметр 1,2 метра и он залегал на глубине шести этажей. Он “выходил в мир” в невзрачном складе “Амистад Парк” на улице, которая днем ​​​​загружена большими полуприцепами и пустая ночью. Небольшая шахта с лестницей, спускавшейся в туннель, охранялась вооруженной охраной.

В этом же районе за последние два десятилетия было обнаружено более дюжины других сложных туннелей. Место выбрано не случайно – глинистые почты облегчают рытье, а огромное количество складов обеспечивает укрытие.

Власти не готовы ответить, как долго работал туннель и какое количество наркотиков прошло незамеченным. Однако в рамках расследования было изъято 799 кг кокаина, 75 кг метамфетамина и 1,6 кг героина. Также было задержано шесть человек возрастом от 31 до 55 лет.

Туннель находится на одном из самых укрепленных участков границы. Несмотря на то, что стены считаются эффективными против небольших, грубо построенных туннелей, называемых “норами сусликов”, но они не спасают от более сложных и глубоких проходов.

Власти отказались связать последний туннель с каким-либо конкретным картелем.

“В конце этого наркотуннеля больше нет света, — сказал Рэнди Гроссман, прокурор США Южного округа Калифорнии. – Мы перекроем все подземные маршруты контрабанды, которые найдем, чтобы не допустить попадания незаконных наркотиков на наши улицы и уничтожения наших семей и общин”.