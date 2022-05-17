Под дулом пистолета: у канадского хоккеиста угнали автомобиль

Ранее грабители пытались украсть автомобиль с младенцем в салоне.

В понедельник около 19:45 трое вооруженных людей подошли к автомобилю Range Rover около кинотеатра Cineplex Cinemas Queensway в районе Ислингтон-авеню в Торонто.

Угрожая пистолетом и ножом, они выгнали из автомобиля двоих людей – мужчину и женщину примерно 20 лет – сели в машину и мгновенно скрылись.

Позднее стало известно, что инцидент произошел со звездой “Мэйпл Лифс” Митчем Марнером. Вскоре он дал показания полиции.

Стражи порядка назвали это похищение “преступлением при удобном случае”. Они добавили, что с начала года полиция Торонто отреагировала на 60 угонов автомобилей, причем воры целенаправленно выбирали дорогостоящие транспортные средства. Эта цифра уже больше, чем 59 украденных автомобилей за весь 2021 год.

Двумя днями ранее двое подозреваемых мужчин попытались угнать автомобиль женщины в том же районе, но безуспешно. Пока неизвестно, связаны ли эти два случая.

Полиция Торонто советует в аналогичной ситуации выполнять все требования грабителей и не сопротивляться, а затем как можно быстрее добраться до безопасного места и сообщить о преступлении.

“Ваша безопасность стоит больше, чем машина”, — акцентируют внимание стражи порядка.