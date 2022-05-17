Оружие в школе: полиция Монреаля допрашивает подростков

Ранее полиция Монреаля задержала нескольких “телефонных шутников”.

Руководство средней школы Henri-Bourassa в Северном Монреале во вторник днем получило звонок о вооруженном человеке рядом с учебным заведением.

Ученики вместе с учителями закрылись в классах, пока полиция обыскивала помещение. Детям и персоналу было разрешено покинуть здание после 15:45.

Родители были проинформированы об инциденте по электронной почте, и им было предложено детальнее расспросить своих детей.

Психологи будут доступны для всех студентов или сотрудников, которые нуждаются в помощи в течение следующих нескольких дней.

Тем временем полиция обнаружила троих молодых людей, подходящих под предоставленное звонившим описание. Они были задержаны неподалеку от школы.

Молодых людей обыскали на месте, однако оружие не нашли. По словам свидетелей, подозреваемые, больше похожи на подростков, лежали на земле во время обыска, а затем их увезли на полицейском транспорте.

Представитель полиции Рафаэль Бержерон заявил, что “школа не была атакована”, однако имел место конфликт между двумя людьми.