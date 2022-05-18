Фестиваль блюза вернулся на Западный остров, и, как ожидается, будет таким же успешным, как и в предыдущие годы. Кроме того, зрителей ожидает дополнительное мероприятие в Пуэнт-Клер в этом году

Фестиваль блюза вернулся на Западный остров, и, как ожидается, будет таким же успешным, как и в предыдущие годы. Кроме того, зрителей ожидает дополнительное мероприятие в Пуэнт-Клер в этом году.

“Да, это будет нормально!” Президент и соучредитель West Island Blues Festival Эррол Джонсон выступил с заявлением в сопровождении Дикона Джорджа, который сыграл несколько мелодий, чтобы создать настроение.

Среди бенефициаров в этом году – Приют для женщин на Западном острове, Ассоциация чернокожих жителей Западного острова, организация “Молодежная акция за мир в Иле” и организация “Грамотность без ограничений”.

За последние семнадцать лет было собрано более 200 000 долларов в пользу организаций Западного острова.

“В этом году мы получили почти 14 000 звонков. Мы можем удовлетворить потребности наших абонентов с помощью таких благотворительных организаций, как West Island Blues Festival”, – сказала президент WIWS Брижит Гарсо.

“Я очень рада снова всех увидеть. Настало время нам, как сообществу, двигаться вперед. Я благодарна нашему сообществу и нашим спонсорам”. Сказала директор AJOI Таня Чаррон.

26 мая в Культурном центре Pierrefonds состоится VIP-вечер под руководством Доуна Тайлера Уотсона.

“Я мэр, но также и член сообщества, и я очень благодарен быть частью тех, кто делает этот фестиваль каждый год”, – сказал мэр Пьерфондс-Роксборо Джим Бейс. Бесплатное общественное мероприятие состоится 9 июля в парке Доллар-дез-Ормо напротив мэрии.

“Для меня большая честь и привилегия быть частью фестиваля Blues fest. Это будет одно из самых ярких событий лета. Деньги, которые будут собраны, пойдут опять-таки на благотворительность, что является нашей мотивацией здесь, в городе ”. Сказал мэр Доллар-дез-Ормо Алекс Баттаушчи.

В этом году готовится еще одно мероприятие, которое состоится в Пуэнт-Клер. Но что это за мероприятие, пока держится в секрете. Узнаем чуть погодя.